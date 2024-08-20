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МГПУ разработал регламент по использованию ИИ в выпускных квалификационных работах

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разработал регламент по использованию средств генеративного искусственного интеллекта (СГИИ) в выпускных квалификационных работах (ВКР) студентов. Этот документ, созданный группой преподавателей Института иностранных языков МГПУ, направлен на установление четких правил и рекомендаций по применению искусственного интеллекта в процессе подготовки ВКР студентами, обучающимися по направлениям «Лингвистика» и «Педагогическое образование».

Регламент является ответом на развитие технологий искусственного интеллекта и их растущее влияние на образовательный процесс. По данным исследования, проведенного МГПУ, более 70% студентов уже используют различные ИИ-инструменты при подготовке академических работ. В этих условиях университет взял на себя инициативу по созданию этических и методологических рамок для интеграции этих технологий в академическую среду.

Документ, разработанный экспертами университета, охватывает широкий спектр вопросов, связанных с применением СГИИ в научно-исследовательской работе студентов. В нем подробно описываются допустимые способы использования ИИ на различных этапах подготовки ВКР, включая составление плана работы, поиск и анализ научной литературы, обработку эмпирических данных, редактирование текста и оформление библиографии.

Особое внимание в регламенте уделяется этическим аспектам использования ИИ. Авторы документа подчеркивают необходимость критического подхода к информации, генерируемой искусственным интеллектом, и обязательной проверки ее достоверности. Регламент также устанавливает требования по обязательному указанию факта использования СГИИ в тексте работы и правильному оформлению ссылок на применяемые ИИ-инструменты.

В регламенте представлен перечень из 10 рекомендованных СГИИ, включая такие инструменты как GigaChat, YandexGPT и DeepL. При этом документ предусматривает возможность дополнения этого списка, что позволит адаптироваться к быстро развивающимся технологиям в этой области

Ирина Тивьяева, заместитель директора Института иностранных языков МГПУ и одна из разработчиков регламента, сказала: «Регламент определяет перечень рекомендуемых СГИИ, содержание и формат работы с ними, а также порядок оформления ссылок на СГИИ, используемые при подготовке ВКР. Положения, содержащиеся в регламенте, задают ориентиры научно-исследовательской работы студентов с учетом функциональных возможностей больших языковых моделей и способствуют внедрению единых стандартов исследовательской работы».

Разработка данного регламента является частью стратегии МГПУ по цифровой трансформации образовательного процесса и отвечает целям, поставленным в Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. К 2030 г. университет планирует полностью интегрировать использование ИИ во все аспекты образовательного процесса, включая не только подготовку ВКР, но и текущие задания, проекты и исследовательскую работу студентов.

Светлана Михайлова, член коллектива разработчиков и доцент кафедры романских языков и лингводидактики Института иностранных языков МГПУ, отметила, что внедрение регламента позволит повысить качество студенческих исследований, развить навыки критического мышления и цифровой грамотности у обучающихся, а также подготовить их к работе в условиях цифровой экономики. Ожидается, что внедрение регламента повысит качество ВКР и позволит сократить время работы над текстом.

Регламент уже получил одобрение на заседании ученого совета института и планируется к апробации в 2024-2025 учебном году. В пилотном проекте примут участие более 500 студентов бакалавриата и магистратуры. Эксперты МГПУ выражают уверенность, что опыт университета может быть масштабирован и адаптирован для использования в других высших учебных заведениях России, что потенциально может привести к формированию новых стандартов в области академического письма и исследовательской работы студентов.

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