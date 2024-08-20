На инфраструктурной конференции Tech2b Conf откроется выставка российского «железа» и ПО

3 сентября в Москве ключевые игроки ИТ-рынка соберутся на конференции «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений», чтобы обсудить ситуацию на российском рынке «железа» и ПО для построения ИТ-инфраструктуры, а также вопросы импортозамещения.

Демо-зона «Tech2b Conf» — это более 20 флагманских продуктов от ведущих российских производителей. На стенде «Группы Астра» будет представлена Tantor XData — современная масштабируемая машина баз данных для высоконагруженных систем. «Аквариус» представит четыре модели телекоммуникационного оборудования различного уровня производительности, реестровую систему хранения AQ FS440 на базе ПО «Аэродиск» и ПАК Aquarius, построенный на сертифицированной ФСТЭК версии виртуализации zVirt Max (Orion soft). Посетители выставочной зоны также смогут увидеть машину виртуализации Скала^р МВ.ВРМ с технологией 3D для проектирования сложных объектов и универсальные серверы «Норси-дракон» на базе процессоров Loongson c развернутым ПО хранения CEPH. Также в выставочной зоне будут представлены продукты и комплексы решений от «Гравитон», YADRO, «Ред софт», «Киберпротект» и других ведущих российских производителей.

Кроме того, на «Tech2b Conf» состоится презентация нового ПАКа для задач искусственного интеллекта и машинного обучения от «К2 НейроТех». У посетителей будет возможность осмотреть созданный на базе отечественного оборудования и ПО ML-ПАК и задать вопросы специалистам в выставочной зоне.

Деловая часть конференции пройдет в формате «без лекций». В рамках тематических дискуссий представители бизнеса расскажут о своих подходах к выбору инфраструктурных решений и об опыте их внедрения, поделятся своим взглядом на развитие ИТ-рынка. Спикерами дискуссий станут представители компаний «Гринатом», X5 Group, «Сибур холдинг», ДОМ.РФ, Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования (КП ПОО) и другие крупные игроки рынка. В программе:

Пленарная сессия «TECH View. Задачи бизнеса — решения ИТ»

Обсудим препятствия на пути к импортозамещению и способы их преодоления, а также критерии выбора альтернативных решений для построения ИТ-инфраструктуры.

Дискуссии «TECH Talk»

1. Hard-вектор российского ИТ-рынка. Оценим рынок и возможности доступных сейчас серверов, систем хранения данных и резервного копирования.

2. Множество VMесто привычного. Разберем подходы к выбору из 50+ платформ виртуализации на рынке и сценарии внедрения частного облака.

3. Инфраструктурный soft-переход. Рассмотрим операционные системы, службы каталога, СУБД, пользовательские сервисы с точки зрения производительности, необходимости миграции монолитных баз данных и построения экосистемы.

Организатор «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» — К2Тех.

Участие в конференции бесплатно, по предварительной регистрации по ссылке.