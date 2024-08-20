Скала^р выпустила новую версию «Машины хранения данных Скала^р МХД.О»

Скала^р выпустила новую версию «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» для создания горизонтально масштабируемого объектного S3-хранилища. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обладает уникальными характеристиками, обеспечивающими его эффективное использование в корпоративной инфраструктуре.

В новой версии максимум внимания было уделено задаче эффективного использования ресурсов. Для этого реализована возможность организации тенантов с разными показателями объема хранения, производительности и технологиями отказоустойчивости. Мультитенантность обеспечивает создание изолированных сервисов S3-хранилища, которые могут использоваться разными подразделениями или информационными системами без риска дублирования имен объектов и пользователей. Помимо более продуктивной эксплуатации «Машины», мультитенантность повышает безопасность и удобство эксплуатации.

Эффективность хранения данных обеспечивается встроенной технологией сжатия объектов, которая экономит до 95% дискового пространства. Для снижения нагрузки на процессор функция может быть выключена для каждой корзины (bucket) отдельно.

Для лучшей интеграции с корпоративными средствами информационной безопасности (ИБ) в ПАК реализована ролевая модель доступа и механизмы передачи данных в системы управления событиями ИБ (SIEM). Это позволяет существенно упростить контроль и повысить уровень защищенности.

«Машина хранения данных Скала^р МХД.О» предоставляет доступ к объектам по протоколу NFS, что открывает возможность консолидации разрозненных NFS-хранилищ. Помимо снижения затрат на эксплуатацию за счет уменьшения количества обслуживаемых систем, пользователи NFS-хранилищ получают такие функции S3-хранилища, как версионирование и георепликация.

Расширенный функционал построения катастрофоустойчивых решений позволяет реализовать на базе Машины географически распределенные хранилища.

Один узел ПАК обрабатывает до 5 000 операций в секунду при работе с объектами, размером десятки килобайт, или записывает данные со скоростью 1 ГБ в секунду с при работе с большими объектами. Машина характеризируется практически неограниченной емкостью хранилища, с возможностью оптимизации стоимости в зависимости от типа нагрузки. ПАК может поставляться в конфигурациях как на емких HDD дисках, так и на быстрых SSD дисках или в гибридном варианте.

Сценарии применения:

• хранение теплых и холодных данных для приложений;

• хранилище резервных копий с высокой скоростью восстановления;

• реализация катастрофоустойчивых решений;

• замещение традиционных систем хранения файлов NAS, HDFS, сервисов Amazon S3.

Заказчики чаще всего применяют «Машину хранения данных Скала^р МХД.О» для хранения объектов в высоконагруженных информационных системах в паре с «Машиной баз данных Скала^р МБД.П». Это решает проблему неконтролируемого роста СУБД и повышает ее производительность. Возможность ПАК горизонтально масштабироваться позволяет организациям поэтапно увеличивать доступную емкость хранения, причем даже без остановки обслуживания потребителей сервиса.

«"Машина хранения данных Скала^р МХД.О" – программно-аппаратный комплекс для объектного хранения триллионов объектов и быстрого доступа к ним. ПАК включает весь необходимый функционал для эффективного решения задач корпораций и госсектора. Вендор гарантирует высокий уровень надежности и отказоустойчивости, а также обеспечивает сервисное обслуживание из "одного окна"», – комментирует Антон Карасев, технический директор Скала^р.

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Скала^р — разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Компания выполняет роль технологического контрибьютора и объединяет в экосистему 25 партнеров – лидеров в своем классе решений.

Скала^р с 2015 года выпускает программно-аппаратные комплексы (Машины) и сегодня предлагает широкий технологический стек для решения задач виртуализации, создания транзакционных баз данных, хранения информации и аналитической обработки больших объемов данных. Продукты Скала^р включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Соответствуют критериям доверенности и использованию для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).