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Холдинг «Т1» вошел в состав участников ассоциации «ФинТех»

Холдинг «Т1» присоединился к ассоциации «ФинТех» в качестве ассоциированного члена. В этом статусе он сможет пилотировать решения в технологической среде АФТ, участвовать в совместных инициативах по развитию передовых финтех-решений на российском финансовом рынке.

«Холдинг «Т1» – одна из крупнейших ИТ-компаний страны, которая планомерно развивает направление финтех. Присоединение «Т1» к АФТ откроет новые возможности для сотрудничества в сфере инноваций. Опыт и экспертиза одного из ведущих игроков российского ИТ-рынка будет способствовать развитию отечественного финтеха, а кросс-отраслевое взаимодействие позволит привлечь передовые практики и поможет в достижении технологического лидерства», — отметил генеральный директора ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Несмотря на вызовы последних лет, ведущие российские ИТ- и финтех-игроки преуспели в импортозамещении и смогли реализовать ключевые проекты по цифровизации. Сегодня перед участниками рынка стоят важные задачи, в том числе обеспечение надежной защиты технологической инфраструктуры, развитие ИИ и внедрение новых платежных инструментов. Эффективная работа по этим направлениями возможна только в условиях консолидации усилий ИТ-компаний и отраслевых организаций», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

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