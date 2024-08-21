CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Россияне пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

Двое из трех россиян не хотят получать зарплату в цифровых рублях. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, осведомленных о цифровом рубле.

Только 13% россиян хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 6% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (16% против 9% среди женщин). Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Россияне до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше.

67% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 20% затруднились с ответом.

Ранее SuperJob выяснил, что осведомленность экономически активных граждан о новой форме отечественной валюте невысока: пока только каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 14-20 августа 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле

Размер выборки: 1600 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024