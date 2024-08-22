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«Авито Работа»: 30% россиян готовы переехать в другой город ради карьеры

«Авито Работа» провела опрос 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать, сколько из них рассматривают возможности переезда в другой город страны на новое место работы. Выяснилось, что 30% опрошенных готовы к трудовой миграции — причем 11% активно интересуются работой в других городах, а остальные готовы рассмотреть возможность переезда при определенных условиях или в конкретные регионы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди россиян, имеющих опыт работы, 32% уже переезжали ради карьеры в другой город, причем 18% — несколько раз, 14% — один раз. Мужчины чаще, чем женщины переезжали по работе несколько раз (24% против 14%). Среди тех, кто уже мигрировал в другие регионы в связи с рабочими предложениями, больше всего представителей сферы строительства и недвижимости (48%), автомобильного бизнеса (42%), банков и инвестиций (42%), искусства, развлечений и масс-медиа (40%).

Из тех, кто рассматривает предложения о работе, подразумевающие переезд в другой город или регион, в основном россияне готовы задуматься о переезде, если работодатель предложит им высокую заработную плату и бонусы (70%), оплачиваемое компанией жилье или компенсацию аренды (51%), оплачиваемый переезд и помощь в обустройстве на новом месте (42%), а также возможности для карьерного роста и развития (41%).

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Какие условия работодателей заставят россиян задуматься о переезде в другой город или регион

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