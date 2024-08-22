МТС запустила маркетплейс для нижегородского бизнеса

МТС запустила собственный маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор технологий для нижегородского бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающиена основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама «МТС Маркетолог», искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами «МТС Линк», облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Технологичная платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«Впервые на рынке мы перевели все взаимодействие с бизнесом в онлайн и создали полноценный аналог классического маркетплейса для бизнеса. Предприниматели получили максимально широкий выбор сервисов с ИИ и Big Data. Привычный клиентский опыт позволит приобретать даже сложные цифровые продукты в комфортной среде маркетплейса и так же просто, как заказывать продукты на дом. Мы планируем масштабировать маркетплейс за счет пополнения витрины как собственными новыми продуктами, так и решениями от партнеров. Уже в ближайшее время маркетплейс сможет учитывать индивидуальные потребности клиентов, предлагать наборы решений для различных отраслей бизнеса, а «умный» поиск и виртуальный ассистент – подбирать готовые решения за считанные секунды», – отметил директор по маркетингу и развитию B2B-направления МТС Андрей Михальченко.