Proway – новый дистрибьютор RDW Technology

Компания Proway стала официальным дистрибьютором продуктов и решений российского производителя компьютерной техники – RDW Technology. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Компания RDW Technology выпускает сертифицированное российское оборудование под брендом RDW Computers. Продуктовый портфель производителя включает широкий ассортимент клиентских устройств: персональные компьютеры (ПК), мини ПК, моноблоки, мониторы, системные блоки; а также серверное оборудование и системы хранения данных.

Вся техника под брендом RDW Computers производится на территории России и входит в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Основные заказчики RDW Technology – крупные коммерческие организации и государственные учреждения. Оборудование компании совместимо с решениями передовых российских разработчиков программного обеспечения, что позволяет предлагать продукцию в проекты по импортозамещению.

«Подписание дистрибьюторского контракта с компанией RDW Technology отвечает актуальным потребностям наших партнеров. Ассортимент RDW Computers соответствует современным требованиям к надежности и производительности оборудования, а также идеально вписывается в проекты цифровой трансформации бизнеса и государственного сектора. Уверен, что наше сотрудничество усилит позиции обеих компаний рынке и принесет значительную пользу партнерам», – сказал Александр Осокин, руководитель отдела по работе с российскими производителями компании Proway.

«Ряды партнерской команды RDW Technology продолжают шириться: сегодня у нас более 700 надежных партнеров. Уверены, соглашение поможет нашему новому партнеру реализовывать проекты импортозамещения на высоком качественном уровне. Мы предлагаем широкий спектр надежных и производительных устройств, а также одну из наших технологических новинок: высокопроизводительные серверы RDW Computers. Кроме того, мы готовы предоставить консультации наших специалистов, связанные с приобретением, настройкой и эксплуатацией нашего оборудования», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology.

Партнерам Proway доступен весь ассортимент продукции RDW Computers.