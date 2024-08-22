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В МФТИ создали чат-бота для управления эмоциями и борьбы со страхами

В МФТИ создали чат-бота для управления эмоциями и борьбы со страхами. Решение, предложенное студенткой кафедры технологического предпринимательства МФТИ Еленой Ивановой, объединяет техники и инструменты самопомощи из доказательной психотерапии от практикующих специалистов. Цифровой сервис функционирует в формате телеграм-бота. Аудитория проекта MindPlace уже достигла тысячи пользователей. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

По данным исследований ВЦИОМ более 57% россиян страдают от хронического стресса. Отмечается, что гораздо чаще стресс испытывают жители мегаполисов («‎постоянно и часто» — 25% против 18% среди жителей сел). Автор проекта Елена Иванова подчеркивает, что миссия MindPlace — сделать достижения современной психотерапии доступными для большего числа людей. Именно поэтому большая часть контента предоставляется пользователям бесплатно.

«С 2022 г. государство активно занимается развитием психологической помощи. Вопрос уже не единожды поднимался на уровне Госдумы. При этом, согласно соцопросам, большинство россиян не могут позволить себе услуги психологов — формат индивидуальных консультаций для них слишком дорог. Наш проект решает эту проблему. В чат-боте можно бесплатно получить информацию о способах быстрой самопомощи при тревоге и панических атаках, пройти курс базовой психологической грамотности. Пользователи могут вести цифровой дневник эмоций и получать аудиоконтент для медитаций. По подписке доступны видеолекции и задания от психотерапевта, которые помогают развить навыки управления своим вниманием и эмоциями»‎, — уточняет автор проекта, студентка второго курса магистратуры кафедры технологического предпринимательства МФТИ Елена Иванова.

Также в чат-боте можно запустить сократический диалог. Эта психологическая техника позволяет рационализировать мысли, посмотреть на возникшую проблему с разных точек зрения и, как следствие, снизить накал эмоций.

За полгода работы чат-бота MindPlace его аудитория выросла до тысячи активных пользователей. Большинство подписчиков пришли по рекомендации своих психотерапевтов. Команда проекта проводит регулярные опросы среди подписчиков. По словам Елены Ивановой, самая частая проблема, с которой сталкиваются пользователи — это тревога и тревожные мысли.

«Наша аудитория — женщины и мужчины 25-50 лет, эмоциональные, практичные, которые строят карьеру и хотят поддерживать баланс в жизни, чтобы хватало времени на себя, семью и хобби. Выбирают доказательную медицину и средства «помоги себе сам», для них важно внутреннее состояние, достижения без выгорания. Именно поэтому в первой версии бота мы сделали акцент на решении этой проблемы. Хороший поддерживающий эффект показали короткие медитации из программы снижения стресса. Пользователям также интересно научиться управлять своими эмоциями. Для этого отлично подходят техники из когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Отмечу, что техники КПТ можно применять как в работе с психологом, так и самостоятельно»‎, — сказала Елена Иванова.

Команда проекта MindPlace приняла участие в акселераторе МФТИ «Физтех.Идея». Сейчас команда цифрового сервиса работает над созданием мобильного приложения для психологической самопомощи с искусственным интеллектом, а также ведет переговоры с потенциальными партнерами.

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