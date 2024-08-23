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Ученые ТПУ разработали алгоритм управления для сетевых инверторов распределенной энергетики

Ученые лаборатории моделирования электроэнергетических систем Томского политехнического университета разработали алгоритм управления для сетевых инверторов объектов распределенной энергетики. В его основе – виртуальный синхронный генератор с согласно-параллельной коррекцией. Разработка политехников позволит значительно упростить структуру системы управления, а также формирование подходов к ее настройке. Полупромышленные испытания системы совместно с индустриальным партнером начнутся осенью. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Проект поддержан грантом Российского научного фонда (№ 24-29-00004). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Electric Power Systems Research (Q2, IF: 3,3).

«В настоящий момент в энергетике наблюдается переходный этап, в рамках которого разрабатываются принципиально новые алгоритмы управления сетевыми инверторами. Их принципиальное отличие заключается в работе в режиме «ведущий» по аналогии с традиционной синхронной генерацией. При этом наиболее перспективным является подход на основе виртуального синхронного генератора. Эта концепция позволяет обеспечить с помощью инверторов все необходимые сетевые функции: от регулирования частоты и напряжения в сети, обеспечения инерционного отклика до демпфирования послеаварийных колебаний и многое другое», — сказал один из авторов исследования, старший преподаватель Инженерной школы энергетики ТПУ Алишер Аскаров.

Для обеспечения устойчивого функционирования сетевого инвертора ученые ТПУ впервые предложили использовать метод согласно-параллельной коррекции для виртуального синхронного генератора и разработали на его основе согласно-параллельный регулятор. Он позволил улучшить демпфирующие свойства устройства (способность инвертора участвовать в процессе подавления электромеханических колебаний – ред.) без ухудшения инерционного отклика, а также сделать более устойчивым работу сетевого инвертора при изменениях плотности электрической сети в широком диапазоне и при любом уровне загрузки инвертора по мощности.

«Работы по аппаратной реализации сетевого инвертора также проходят совместно с АО «Фонд стратегического развития энергетики «Форсайт». Сейчас разработка проходит подготовку к натурным испытаниям, которые запланированы на осень. В будущем вместе с фондом «Форсайт» мы планируем применять предложенный алгоритм на основе виртуального синхронного генератора на реальных объектах энергетики в составе автоматизированных гибридных энергетических комплексов. Это однозначно позволит повысить коэффициент использования установленной мощности ВИЭ, а также оптимизировать работу дизель-генераторов с сопутствующим уменьшением расхода топлива, увеличением их моторесурса и снижением стоимости обслуживания генераторов», — сказал и.о. заведующего лабораторией моделирования электроэнергетических систем, доцент Инженерной школы энергетики ТПУ Алексей Суворов.

В перспективе ученые ТПУ планируют разработать экспериментальный образец трехфазного сетевого инвертора мощностью 6 кВт с системой управления на основе предложенного алгоритма виртуального синхронного генератора. Цель политехников – экспериментально доказать эффективность предложенных технических решений с целью дальнейшего масштабирования технологии виртуального синхронного генератора для различных объектов генерации и более мощных сетевых инверторов.

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