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«Яндекс Маркет»: 71% предпринимателей на маркетплейсах уверены во влиянии качества контента на продажи

Почти половина онлайн-продавцов (43%) считают, что качественный контент увеличивает продажи любого товара. Четверть (28%) предпринимателей уверена, что фотографии, описание и карточки играют решающую роль только в условиях высокой конкуренции. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса больше 1000 предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

Практически все (81%) продавцы, которые торгуют на нескольких онлайн-площадках, создают контент отдельно под каждый сервис. Среди причин такого решения адаптация карточки и описания товаров под алгоритмы (65%) и целевую аудиторию площадок (45%), тестирование разных фотографий, инфографик, текстов (21%) и соблюдение отличающихся требований онлайн-сервисов к контенту (18%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

При этом большая часть предпринимателей (74%) хотели бы автоматизировать создание контента для разных маркетплейсов и иметь возможность его легко переносить между площадками, чтобы уменьшить расходы и сэкономить время.

Сейчас работу с карточками товара и описанием делегируют 60% продавцов. Большинство (56%) работают с командой из трех-четырех специалистов, как правило, это дизайнер (отметили 61% предпринимателей), фотограф (40%) и менеджер маркетплейсов (39%). В таком случае на работу с контентом предприниматели в среднем тратят от 50 до 100 тыс. руб. в месяц.

Самостоятельно всю работу над контентом выполняют 40% онлайн-предпринимателей. Они тратят на это от 2 до 8 часов в неделю, такими цифрами поделились 76% опрошенных. При этом делегировать задачи, связанные с карточками и описанием, хочет более половины продавцов (54%). Оставшимся 46% важно делать эту работу своими руками.

Искусственный интеллект для создания контента пробовали только 18% от всех продавцов, хоть он и позволяет сэкономить время и снизить расходы на подобных задачах. В основном они генерировали текст для названия или описания товара (47%), создавали изображение для карточек (28%). Остались довольны результатами 61% продавцов.

Антон Артемов, руководитель подразделения контента, «Яндекс Маркет»: «По нашим данным, продавец в среднем тратит на создание контента для карточки от 5100 руб. до 6900 руб. Мы в «Маркете» прекрасно понимаем, что заведение нового товара на сервис и управление контентом о нем должно быть максимально простым и дешевым для продавца. Для этого мы даем инструменты для переиспользования уже созданного контента: его загрузка, автообновление и перенос в несколько кликов или файлом по шаблону другой площадки, а также работа с модулями для «» и «Битрикс». Кроме того, на «Маркете» можно бесплатно создавать описания и изображения товаров с помощью YandexGPT и YandexArt».

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