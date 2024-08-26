Субботники практикует один из четырех работодателей. Каждый четвертый работник уклоняется от участия в них

Традиция проведения субботников существует в одной из четырех компаний. Каждый третий работающий участвует в них, чаще всего — на безвозмездной основе. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из всех округов страны.

Только 37% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 6% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 3 из 10 участвуют в них на безвозмездной основе, 3% — только за дополнительную оплату, 1% — за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках, и имеет на это полное право. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет — те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно.

Сколько компаний проводит субботники? 23% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 13% субботники проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах и не нарушать закон. В большинстве компаний субботники не проводятся — об этом заявили 74% их представителей.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 4-23 августа 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов