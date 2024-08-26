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«Яндекс Учебник» запустил второй сезон программы развития преподавания информатики в российских учебных заведениях

«Яндекс Учебник» открыл второй сезон «Кадрового резерва» — бесплатной комплексной программы по развитию преподавания информатики. Программа поможет повысить квалификацию учителей, педагогов среднего профессионального образования и студентов педагогических специальностей. «Кадровый резерв» должен улучшить результаты учащихся, аккумулировать лучшие педагогические практики и уменьшить кадровый дефицит преподавателей информатики в стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Участники «Кадрового резерва» проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конкурсах, знакомятся с образовательными технологиями компании, выигрывают призы и становятся частью единого сообщества педагогов и экспертов «Яндекса».

За активности участники получают баллы. Чем больше баллов, тем больше наград и возможностей откроется. Например, доступ к закрытым мероприятиям, подписки на сервисы «Яндекса», курсы «Яндекс Практикума», лекции психолога-консультанта, оформление класса в стиле компании и возможность опубликовать свои уроки в «Яндекс Учебнике».

В течение учебного года Яндекс пригласит 60 самых успешных участников на стажировки в московский офис компании. А 20 лучших из них станут победителями «Премии Яндекс Учебника» и попадут на летнюю конференцию для учителей информатики.

«С «Кадровым резервом» учителя освоят ИT-навыки и работу с нейросетями, станут передовыми экспертами в области преподавания информатики. В первом сезоне программы зарегистрировалось 30% профильных преподавателей страны. Это хороший результат. Мы видим интерес к программе и ждем значительного роста участников, а значит, и распространения качественного ИT-образования в России. Это особенно важно в сфере технологий, где изменения происходят очень быстро», — сказал руководитель региональных проектов «Яндекс Учебника» Дмитрий Кононов.

Первый сезон «Кадрового» резерва проходил в 2023/24 ​учебном году. Активными участниками программы стали 6000 педагогов — они проводили диагностику знаний учеников, участвовали в мероприятиях и учились на курсах. 2500 участников получили государственные удостоверения о повышении квалификации. Во втором сезоне появилось больше активностей и наград, увеличилось количество мест для стажировок.

Второй сезон программы будет действовать весь учебный год. Его участники смогут проверить свои знания во время диагностики для учителей, апробировать новые материалы «Яндекс Учебника», провести уроки и пробный экзамен ЕГЭ, помочь коллегам освоиться в «Кадровом резерве», пройти новые курсы повышения квалификации. Большинство из курсов включено в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ, за их прохождение участники получат удостоверение о повышении квалификации. Педагоги узнают о методике преподавания в классах с 5 по 11, о программировании и использовании нейросетей.

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