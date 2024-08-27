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«Авито Работа»: за год интерес соискателей к вакансиям с гибким графиком вырос на 79%

По данным платформы «Авито Работа», в июле 2024 г. соискатели стали на 79% чаще откликаться на вакансии, предлагающие гибкий график работы. Согласно опросу «Авито Работы», помимо размера заработной платы, именно комфортный график и условия труда являются ключевыми факторами при поиске работы — этот вариант в ходе исследования выбрали 44% россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Гибкий график — относительно новый формат на конкурентном рынке труда. Многим соискателям интересен этот вид занятости: хотя он предполагает высокий уровень самоорганизации специалиста, такой график также позволяет управлять своим временем и выстраивать баланс между работой и личной жизнью. В свою очередь, работодатели все чаще готовы обсуждать возможность гибкого графика для привлечения квалифицированных сотрудников», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

В июле 2024 г. гибкую форму занятости значительно чаще стали предлагать репетиторам (+305%), менеджерам по работе с клиентами (+262%) и SMM-специалистам (+171%).

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Офисные специалисты, которым стали чаще предлагать гибкий график работы в июле 2024 года

В условиях дефицита кадров гибкий график, распространенный преимущественно среди офисных специалистов в удаленном или гибридном формате, стал чаще появляться в вакансиях для массового и рабочего персонала. Так, в июле 2024 г. количество предложений о работе с гибким форматом для пекарей выросло на 237%. Заметную динамику роста можно проследить также у мастеров по ремонту бытовой техники (+190%) и продавцов-кассиров (+180%).

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Массовые и рабочие специалисты, которым стали чаще предлагать гибкий график работы в июле 2024 года

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