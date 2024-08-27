В Перми появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС

МТС объявляет о запуске в Перми собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама «МТС Маркетолог», искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине пермякам уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами «МТС Линк», облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия в пользовании нашими сервисами, в том числе и для бизнеса. Поэтому мы собрали все наши решения в едином месте и создали для бизнеса полноценную альтернативу привычным маркетплейсам. Теперь даже сложные цифровые сервисы покупать также легко, как и заказать доставку домой. У нас в Пермском крае пользуются популярностью наши облачные решения, продукты видеоаналитики, видеонаблюдения, а также решения для транспортной отрасли. В наших планах расширять линейку продуктов маркетплейса за счет собственных разработок, а также решений от партнеров», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.