ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса

Дочерняя ИТ-компания ДОМ.РФ начнёт развивать новые стратегические направления бизнеса, в том числе услуги по цифровизации для внешних контрагентов. В связи с переориентацией бизнес-юнитов компания выйдет на рынок под новым названием «ДОМ.РФ Технологии» (до переименования – ООО «Цифровые технологии»).

«С момента создания наша ИТ-компания фокусировалась на реализации задач группы ДОМ.РФ. В рамках новой бизнес-стратегии «ДОМ.РФ Технологии» выходит на внешний рынок и займётся развитием линейки ИТ-решений для коммерческих партнёров строительной отрасли и финансового сектора. В ближайшее время «ДОМ.РФ Технологии» сосредоточится на таких направлениях деятельности, как цифровизация девелоперского бизнеса, внедрение искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования (ТИМ) в девелопмент, технологическое партнёрство и продвижение цифровых продуктов в области проптеха, комплексные решения по информационной безопасности», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Дочерняя ИТ-компания ДОМ.РФ создана в 2018 году для развития Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). За время работы организация реализовала более 40 информационных систем и сервисов для рынка недвижимости. «ДОМ.РФ Технологии» входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры России, является получателем государственных мер поддержки отрасли информационных технологий. Численность сотрудников составляет 255 человек.

«Компания «ДОМ.РФ Технологии» накопила большую экспертизу в области цифровизации сферы жилья и стройки. С её участием созданы такие ключевые решения, как единый портал жилищного строительства наш.дом.рф, суперсервис для частного домостроения строим.дом.рф, платформа «Цифровой контроль строительства», сервис аналитики «Про Дома» и другие востребованные гражданами, государством и бизнесом продукты. Сейчас мы нацелены развивать комплексный подход в оказании ИТ-услуг, включая консалтинг, разработку, внедрение и сопровождение решений. Новое название компании отражает инновационность и технологичность деятельности в связке со стратегией и ценностями группы ДОМ.РФ», – прокомментировал и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

В июле 2024 года компания «ДОМ.РФ Технологии» стала резидентом фонда «Сколково» и создала собственный НИОКР-центр для научно-исследовательской деятельности, реализации проектов по цифровизации строительных компаний и развитию технологических стартапов.