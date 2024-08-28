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Компания «Инностейдж Центр Разработок» получила лицензию ФСТЭК

Компания «Инностейдж Центр Разработок» (Инностейдж ЦР), входящая в структуру Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, объявила о получении лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.

Это подтверждает право компании разрабатывать и производить средства защиты конфиденциальной информации, включая защищенные программные средства обработки информации и средства контроля защищенности данных.

Также «Инностейдж ЦР» получила лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, которая позволяет предоставлять услуги по хранению и защите персональных данных. Теперь компания может не только разрабатывать средства защиты, но и оказывать услуги по развертыванию и настройке решений данного класса.

«Мы работаем с крупными компаниями, предъявляющими высокие требования к безопасности продуктов. Лицензия ФСТЭК подтверждает компетентность нашей команды в ИТ-безопасности. Наши технические и программные средства соответствуют требованиям ФСТЭК, мы используем только лицензионное ПО и собрали сильную команду профессионалов в области информационной безопасности», — отметил Евгений Федоров, руководитель продуктового направления Innostage.

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