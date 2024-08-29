«К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд

Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо комплексных услуг по созданию суперкомпьютеров «под ключ», «К2 НейроТех» предлагает рынку два программно-аппаратных комплекса (ПАКа) собственной сборки — для задач высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML).

Команда «К2 НейроТех» состоит из высококвалифицированных инженеров, разработчиков и системных архитекторов. Специалисты имеют опыт проектирования и построения суперкомпьютерных комплексов для компаний добывающей промышленности и машиностроительной отрасли, а также для научных и образовательных организаций. Один из знаковых проектов команды — суперкомпьютер «Оракул» для разработки новых материалов, возведенный в дата-центре на базе Новосибирского государственного университета.

«Создание бренда «К2 НейроТех» — это логичный ответ на запросы рынка по расширению вычислительных мощностей, необходимых для внедрения ИИ и ускорения проводимых исследований в условиях импортозамещения. Если раньше западные производители предлагали суперкомпьютеры как моновендорные решения в отлаженных конфигурациях, то сегодня приобрести эти решения невозможно, так как нет доступа к ПО промежуточного слоя. Кроме того, мало у кого сейчас есть практический опыт по созданию систем на базе отечественного оборудования с учетом оптимизации производительности. Именно поэтому мы решили вложить наши компетенции и опыт в создание комплексного предложения по построению суперкомпьютерных кластеров и разработку двух ПАКов для задач HPC и ML под единым брендом К2 НейроТех», — отметил Олег Вишняк, директор по продвижению решений «К2 НейроТех».

ПАК-HPC и ПАК-ML от «К2 НейроТех» включают в себя российские аппаратные и программные решения из реестров Минцифры и Минпромторга. За счет чего существенно снижаются риски, связанные с зависимостью от зарубежных поставок, и появляются возможности для стабильной техподдержки решений и дальнейшего их масштабирования под запрос. Партнерами К2 НейроТех являются более 60 производителей российского ПО и оборудования.

ПАК-HPC предназначен значительно ускорить научные исследования и разработки, что важно в таких отраслях, как фармацевтика, добывающая промышленность и машиностроение. Пиковая производительность ПАК-HPC достигает 7,6 ТФлопс (FP64) на один вычислительный сервер. Мощные вычислительные ресурсы позволяют ученым и инженерам быстрее создавать новые продукты и проводить сложные испытания, при этом минимизируя необходимость в физических прототипах и за счет этого снижая риски, связанные с производственными ошибками и неудачными испытаниями.

ПАК-ML предназначен для внедрения технологий ИИ и машинного обучения для обработки и анализа больших данных (Big Data). Пиковая производительность ПАК-ML достигает 536 ТФлопс (TFP64) на один вычислительный сервер. ПАК на базе AI/ML-платформы рассчитан для применения в промышленном секторе (разработка цифровых двойников и управление ими), в ритейле (обучение рекомендательных систем, прогнозирования спроса и генерация контента), в финсекторе (создание антифродовых систем и обеспечение высокой точности и надежности в обработке транзакций и анализе рисков) и других отраслях экономики.