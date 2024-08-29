Крупнейший технохаб Сбербанка для ИT-специалистов открылся в Санкт-Петербурге

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в Санкт-Петербурге технологический хаб, который объединит ИT-команды Сбербанка и станет центром притяжения для экспертного ИТ-сообщества Северной столицы и всего Северо-Запада России. Технохаб расположен в Василеостровском районе — в реконструированном комплексе зданий завода им. М. И. Калинина (ул. Уральская, д. 1). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В новый хаб уже переехали ИT-команды Сбербанка, которые ранее работали на различных площадках в Санкт-Петербурге. Это продуктовые команды, состоящие из разработчиков, тестировщиков, аналитиков, специалистов по сопровождению, DevOps-инженеров, дата-сайентистов и владельцев продуктов ключевых бизнес-направлений банка: розничного, корпоративно-инвестиционного, технологий, благосостояния и других.

Первые рабочие места были уже заняты сотрудниками в апреле, до конца года в технохаб переедут более 1,8 тыс. ИТ-специалистов Сбербанка. Вторая очередь будет введена в строй в 2025 г. и добавит еще 800 рабочих мест. Параллельно с заселением новых корпусов будет развиваться и инфраструктура территории: появится фитнес-центр, различные форматы общественного питания, коммерческая инфраструктура и общедоступные пространства и сервисы.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сегодня мы открываем крупнейший технологический хаб на Северо-Западе России. Для нас это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых ИT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга: «Открытие технохаба Сбербанка — это не просто появление нового ИT-пространства в нашем городе, это мощный сигнал о готовности Петербурга закрепить свои позиции одного из ведущих центров цифровых инноваций в России. Технохаб Сбербанка на Васильевском острове — это место, где объединятся лучшие умы ИT-сферы, будут рождаться новые идеи, разрабатываться передовые технологии, которые сделают жизнь каждого из нас комфортнее и безопаснее. Уверен, что он станет настоящим центром притяжения для ИT-сообщества Петербурга и Северо-Запада. Качественно повысит привлекательность нашего города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране. Сегодня мы делаем важный шаг навстречу будущему, где технология служит людям и создаёт новые возможности для роста и процветания».

В технохабе Сбербанка реализованы принципы и решения лучших мировых Agile-практик, когда каждый сотрудник может выбрать для себя максимально комфортное рабочее место исходя из своих задач. Это возможно благодаря грамотному разделению пространства на зоны для совместной и индивидуальной работы, общения и отдыха.

Также предусмотрено пространство для проведения массовых мероприятий, которое оснащено современнейшим цифровым мультимедийным комплексом, спроектированным под весь спектр возможных мероприятий. Там будут проходить хакатоны, выставки и встречи. На подобных мероприятиях будут рады видеть как специалистов, так и студентов и школьников, которые планируют связать свою жизнь с разработкой.

На территории хаба находится специальный центр адаптации для новых ИT-сотрудников (IT-Bootcamp), где они могут подписать необходимые документы, взять рабочую технику и пропуск, пройти необходимые инструктажи в свой первый день в Сбере. Благодаря обучающим модулям и наставникам новые сотрудники максимум за две недели вникают в процессы, осваивают инструментарий и становятся полноценными членами команд.

Территория и общественные сервисы технохаба находятся в свободном доступе для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Например, в июне начал работать первый в России фирменный магазин и иммерсивный шоу-рум нашего партнера — компании SberDevices. В этом пространстве нового типа каждый желающий может не просто попробовать и приобрести умные устройства Sber, но прочувствовать идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

Скоро на территории хаба появятся зоны отдыха и спорта, оборудованный выход к Неве, а в отреставрированном корпусе медеплавильного цеха XIX века откроется ресторанный дворик. При реконструкции старинных зданий удалось не только сохранить их историческую часть и внести современные мотивы с помощью высокотехнологичных материалов, текстур и цветов, но и привести внутреннюю инфраструктуру зданий к высоким современным стандартам. В технохабе используются собственные разработки Сбербанка в сфере IoT и ИИ в целях предиктивного управления всеми инженерными системами, которые повышают надежность, эффективность объектов и комфорт сотрудников.

Раннее Сбербвнк уже открыл два технохаба — в Екатеринбурге и Казани, в которых работают более двух тыс. человек. Это разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, эксперты по кибербезопасности, машинному обучению и искусственному интеллекту. К сегодняшнему дню, например, численность команды ИТ в Казани выросла в три раза с момента открытия. Более 3,5 тыс. ИТ-специалистов посетили профессиональные мероприятия Сбербанка, которые проводились в хабах.

Также Сбербанк обладает широкой сетью из ИT-офисов, основные из которых расположены в городах Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск. В них работают несколько тысяч ИT-специалистов инновационных решений и сервисов для корпоративных и розничных клиентов группы Сбербанк.

# # #

Пресс-служба

media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.