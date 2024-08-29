Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24

Компания CorpSoft24 объявила о назначении директором по маркетингу Натальи Красовской. Ее основной задачей будет реализация маркетинговой стратегии компании, одно из приоритетных направлений – продвижение облачных сервисов CorpSoft24. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Наталья Красовская более 15 лет работает в сфере В2В-маркетинга сложных технологических решений (промышленная автоматизация, электронные компоненты, оборудование для производства, ИТ-технологии). Ранее она сотрудничала с компаниями Angara Security, «Инфосистемы Джет». Ее опыт связан в первую очередь с digital-маркетингом, компания планирует серьезно усилить работу в этом направлении.

Сегодня CorpSoft24 — провайдер цифровой экосистемы, оказывающий бизнесу услуги по направлениям: облачная инфраструктура, информационная безопасности, внедрение и сопровождение ERP-систем.

CorpSoft24 Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24

«CorpSoft24 — гибкая компания, для нас нет слова «невозможно». В нашей команде работает множество профессионалов в разных областях, а благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнерами мы можем выполнять проекты, которые другим не по силам. Наталья усилит нашу команду и поможет нам в реализации амбициозной стратегии на облачном рынке», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Заказчикам компании сейчас доступен полный набор облачных услуг: от аренды виртуальных серверов до защищенного облака 152-ФЗ и кластеров Kubernetes. В июле 2024 г. компания вошла в топ-5 провайдеров IaaS по стоимости услуг по версии CNews. Назначением Натальи Красовской CorpSoft24 планирует усилить продвижение компании как одного из провайдеров защищенных облачных сервисов.

«Первоочередная цель — увеличение доли CorpSoft24 на рынке cloud computing. Это многоуровневая задача: нам предстоит большая работа по реализации коммуникационной стратегии, формированию портфеля услуг облачного направления, созданию маркетинговых материалов, участию в отраслевых мероприятиях», — отметила Наталья Красовская.

Около полугода назад CorpSoft24 разработала облачный портал для клиентов для управления подключенными услугами и получения технической поддержки через единый удобный интерфейс. В мае 2024 г. CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab, которая будет заниматься поиском идей и разработкой новых решений для российского рынка, в том числе на базе облака.