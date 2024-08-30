«Авито» запускает масштабный набор на стажировки для разработчиков

«Авито» объявил о приеме заявок на программу стажировки по направлениям Backend, Frontend, iOS, Android, QA и «1С». Регистрация открыта до 2 сентября 2024 г. включительно. Ознакомиться с подробностями и условиями стажировки, а также подать заявку можно на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито» предлагает начинающим разработчикам пройти стажировку с выполнением реальных задач при поддержке опытных наставников и комьюнити стажеров. Заявку можно подать на два направления – приоритетное и запасное.

В отборе могут участвовать студенты трех курсов и старше, а также выпускники технических, математических или ИТ-специальностей. Также заявку могут подать кандидаты, которые прошли переподготовку в ИТ.

Оплачиваемая стажировка, на которой можно работать от 25 часов в неделю, продлится шесть месяцев. Проходить ее можно из офиса, удаленно или в гибридном формате. У участников будет возможность продолжить работу в компании по результатам стажировки, более 80% стажеров остаются в команде «Авито».

«Авито создает простой в использовании продукт на основе сложных технологий, поэтому нам важно привлекать талантливых разработчиков. Мы следим за трендами найма молодежи, предлагаем нашим стажерам комфортные условия, погружаем в культуру компании. Инженеры активно делятся опытом с начинающими разработчиками через персональное менторство и погружение в реальные задачи команды. Помимо классических стажировок, в этом году мы запустили собственную бесплатную программу магистратуры по Data Science в МФТИ, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов и развивать индустрию. С первого года обучения магистранты будут работать над продуктами Авито», – сказала Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в «Авито».