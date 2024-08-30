«K2 Cloud» и ФК «Титан» стали стратегическими партнерами

Облачный провайдер «K2 Cloud» стал партнером футбольного клуба «Титан», участника «Медиалиги». Ключевая миссия партнерства — поддержка футбола, спорта и командных спортивных игр, близких по ценностям «K2 Cloud». Также сотрудничество предполагает информационное спонсорство.

Медийная футбольная лига («Медиалига») — российский турнир, объединяющий звезд шоу-бизнеса, блогеров, а также футболистов-любителей и профессионалов. ФК «Титан» основан предпринимателем Александром Зуевым в 2014 г. За 10 лет спортивного стажа команда выиграла первенство во многих спортивных турнирах, в том числе, на чемпионате мира FIF7. В 2023 г. «Титан» стал чемпионом четвертого сезона «Медиалиги». Компания «K2 Cloud» станет первым стратегическим ИТ-партнером ФК «Титан», до этого представители «Медиалиги» не имели партнеров среди ИТ-компаний. Также ранее соглашение о сотрудничестве с «Медиалигой» подписала экосистема брендов «К2Тех».

Партнерство ФК «Титан» с «K2 Cloud» расширит представление об использовании технологий в футболе и их интеграции в жизнь болельщиков. Компании нацелены на заботливое отношение к любителям футбола, качественный технологический сервис и создание новых ИТ-решений для спортивной ниши. Ключевая цель сотрудничества — формирование и продвижение нового видения в индустрии спорта, в фундамент которого заложены технологии, а также развитие технологически продвинутой и вовлекающей среды для любителей командных игр.

В рамках партнерства участники «Медиалиги» будут приглашены в «K2 Cloud» в качестве героев подкастов и спикеров внутрикорпоративных и внешних онлайн- и офлайн-мероприятий. Партнеры видят ключевой миссией своего сотрудничества продвижение технологичного и современного подхода к спорту на активную и современную аудиторию. В среднем матчи ФК «Титан» посещает до 5 тыс. человек в зависимости от стадии турнира.

«Как надежному технологическому партнеру, нам важно поддерживать таланты страны. Непреклонный дух и стремление к победе футбольного клуба «Титан» схожи с ценностями нашей компании. Спорт и технологии всегда идут рядом. Без качественной ИТ-поддержки футбол не был бы таким зрелищным видом спорта. Благодаря технологиям судьи фиксируют самые важные моменты матча, спортсмены отслеживают биометрические показатели, а болельщики могут наблюдать за событиями в режиме реального времени. Мы уверены, что значительные достижения возможны только благодаря командной работе, и рассчитываем на продолжительное сотрудничество», — сказала Виктория Сатаева, руководитель группы по стратегическому развитию брендов «К2Тех».

«Партнерство с облачным провайдером «К2 Cloud» — это история объединения двух лидеров для покорения новых высот в спорте и технологиях. Мы благодарны ИТ-партнеру за поддержку нашего клуба. А возможность выступать в качественной профессиональной экипировке добавит игрокам уверенности и смелых спортивных амбиций. Надежность «K2 Cloud» как ИТ-компании известна рынку облачных технологий. Мы же видим коллег надежным партнером, с которым любые вызовы становятся триумфами», — сказал Александр Зуев, основатель и руководитель футбольного клуба «Титан».