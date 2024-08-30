CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Корпоративный мессенджер Compass поможет бизнесу преодолеть санкции 12 сентября 2024 года

Через две недели вступают в силу ограничения, запрещающие западным вендорам оказывать ИТ-услуги или поставлять сервисы класса EMS каким-либо российским компаниям или физическим лицам. Часть популярных продуктов уже окончательно покинули российский рынок или объявили об удалении аккаунтов пользователей из России, как, например, Slack, Miro и Notion. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Microsoft, в свою очередь, объявил об ограничении доступа к корпоративным подпискам на бандлы M365 и O365, куда входит популярный сервис видеоконференций Microsoft Teams. Кроме того, не исключен сценарий полного ухода из России Zoom.

Несмотря на то, что западные продукты замещают более двух лет, по данным опроса более тысячи руководителей российских компаний, Zoom и Microsoft Teams совокупно занимают больше 70% отечественного рынка. Однако с вступлением в силу нового пакета санкций, более двух третей компаний с большой вероятностью останутся без сервиса видеоконференций.

«В текущей ситуации важно как можно быстрее сделать резервные копии наиболее важных данных и развернуть на собственном сервере сервис, который точно не отключится, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – В ситуации, когда все больше популярных продуктов отключают аккаунты российских пользователей, лучшим решением будет перестраховаться и не надеяться, что и в этот раз привычные сервисы останутся в России».

Для тех клиентов, которые уже сейчас тестируют новые сервисы на замену Zoom и Microsoft Teams, корпоративный мессенджер Compass подготовил специальные условия – два месяца пробного периода, приветственная скидка 30% на лицензии по модели on-premise, а также бесплатная установка сервиса на собственном сервере компании.

«Бизнес при этом получает полный набор инструментов для рабочей коммуникации – быстрый и надежный корпоративный мессенджер, видеоконференции на 1000+ активных участников с привычными функциями, как в Zoom, а также интеграции с 100+ сервисами для работы», – сказал Евгений Перов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики. Компания отбирает у должников токены для электронных подписей

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Intel, как мы ее знаем, подходит к концу. Чтобы спасти компанию от гибели, ее разломают на части

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Власти крушат бизнес самой важной компании для мирового производства полупроводников. Теперь не дают чинить проданное в Китай «железо». Потенциальный ущерб – миллиарды долларов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS