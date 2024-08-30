«ПравоТех»: сотрудничество вузов и ИТ-компаний приведет к созданию новых центров компетенций

По мнению заместителя генерального директора технологической компании «ПравоТех» Кирилла Кондратенко, «сращивание» ИТ-бизнеса с университетами будет стимулировать разработку отечественных ИТ-продуктов и сформирует новые центры компетенций. Инициативу ввести обязательное участие крупных ИT-компаний в развитии профильного образования накануне озвучил министр цифрового развития России Максут Шадаев. Об этом CNews сообщили представители компании «ПравоТех».

«Сейчас мы видим два трека работы. Первый, когда компания просто приходит в вуз и рассказывает о своих продуктах, проводит какие-то разовые активности. Это небольшие совершенно затраты. И второй путь - когда компания заходит в университет и бесплатно на регулярной основе обучает студентов навыкам решения прикладных задач и работе со своим продуктом», - отметил Кирилл Кондратенко.

По его словам, как бы ни складывалась геополитическая обстановка, западные вендоры уже не вернутся и не будут востребованы в России в том объеме, в каком работали раньше. «В этом контексте инициативы по взращиванию людей, которые умеют создавать, внедрять и сопровождать отечественные ИТ-продукты - именно то решение, которое позволит российским специалистам снизить зависимость от иностранных технологий», - сказал Кондратенко.

Обучение студентов отечественным ИT-продуктам должно стать важной частью стратегии импортонезависимости, уверен эксперт: «Если мы внутри страны будем стимулировать создание собственных центров компетенций в ИТ-сфере, сформируется полноценная инфраструктура. С одной стороны, есть отечественные вендоры такие, как мы, с другой стороны, заказчики, которые хотят обезопаситься и перестать использовать западные технологии, перейти на отечественные. И есть вузы, которые формируют новые навыки, новые компетенции и связывают одних с другими».

Он добавил, что «ПравоТех» уже работает с университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА), НИУ ВШЭ.

Вузы, со своей стороны, заинтересованы в выпуске специалистов, которые будут сразу же обладать нужными навыками и востребованы индустрией. «Абитуриенты, когда решают, в какой вуз пойти, очевидно, что выберут тот, где преподают дисциплины о обучают навыками, которые обеспечат трудоустройство и перспективы карьерного развития», - добавил Кондратенко.