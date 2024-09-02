71% москвичей считают, что в современной школе должен быть ИT-полигон

В преддверии начала нового учебного года проведен опрос среди москвичей о том, какой они видят современную школу. Согласно полученным результатам, главный акцент должен быть сделан на изучении профильных предметов (58,2%). В качестве ведущей специализации респонденты выбрали ИT и информационную безопасность (61%), с чем связано и желание, чтобы в школе был ИT-полигон (71%). Вторым по важности пространством в школе 50% респондентов указали естественно-научный кластер. За учебные помещения в виде классов-трансформеров проголосовал 61% респондентов, а за мультизону для учебы и творчества – 49%. Результаты опроса предоставила компания Upside Development.

Результаты онлайн-опроса подтверждаются и другими исследованиями школьного образования. Согласно данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в 2023 г. впервые в тройку лидеров самых популярных направлений в высших учебных заведениях наряду с юриспруденцией и экономикой вошла «Информатика и вычислительная техника». Также согласно статистике Минцифры, число выпускников вузов, получающих ИT-специальность, за последние пять лет увеличилось на 18%, и почти каждый 10-й выпускник вузов в России имеет ИT-специальность. Параллельно растет запрос на медицинские специальности. За последние 4 года количество обучающихся в профильных медицинских классах увеличилось в два раза. Если в 2020 г. в Москве насчитывалось 75 школ с медицинским направлением, то сегодня 5,6 тысяч учеников 10 и 11 классов обучаются в 136 школах по данному направлению.

Сегодня более 37 тысяч учащихся 10 и 11 классов Москвы обучаются в предпрофессиональных классах по шести направлениям: предпринимательство, медиа, медицина, инженерия, IT и психология. При этом, самое большое количество школ в столице предусматривают предпрофессиональное инженерное (225 школ), предпринимательское (198 школ) и медиаобразование (181 школа). Получают предпрофессиональное образование старшеклассники в соответствии с разработанной единой программой. Она помогает подросткам уже на базе школы определить свои сильные стороны, осознанно выбрать будущую профессию и четко сформулировать запросы на приобретение необходимых навыков, чтобы в дальнейшем успешно конкурировать на рынке труда.

Большинство старшеклассников все так же выбирают гуманитарные и творческие классы, но сегодня ими движет не столько желание избежать сложностей точных наук, сколько четкое представление об отрасли, с которой они хотят связать свою жизнь.

«Этим летом я принимала ребят в 10-й класс на направление «медиа», рассказывала об особенностях обучения. В ответ они осознанно говорили, что уже в курсе всех предстоящих вызовов: видели, как работает медиакласс, как старшеклассники берут интервью, креативят в студии. И каждый из них понимает, что это не просто хобби, а сложный путь к будущей профессии. За год мы со старшеклассниками посещаем множество экскурсий, участвуем в конкурсах, даже создаем кинопродукты. Так, мы сделали трейлер к фильму на конкурс трейлеров отечественного кино, пройд все этапы от идеи до цветокоррекции в монтажной программе. Ребята в медиаклассе пробуют себя в разных направлениях. Именно такой подход – залог для успешного трека в быстро меняющемся мире», — поделилась специалист по связям с общественностью ГБОУ «Школа №1415 Останкино», куратор медиакласса Ксения Солодовченко.

Вторым по популярности направлением становится ИT, которое сегодня активно вытесняет классические гуманитарную и экономическую специализации. Согласно последнему опросу, больше половины респондентов выбрали IT и информационную безопасность в качестве главных направлений в школе. При этом, для получения качественных профессиональных навыков по данной специальности для учащихся должна быть создана развитая техническая и методическая база. Она заключаются как в разработке специальных программ, сочетающих в себе теоретические и досуговые опции бесшовного обучения, так и в наличии мультиформатных образовательных пространств. Так, 74,6 % опрошенных москвичей отметили, что в школе будущего должны быть классы с модулями для изучения основ робототехники, цифровыми лабораториями для отработки навыков 3D-моделирования и прототипирования, зонами для инженерно-исследовательской деятельности.

Девелоперы, которые создают социальные объекты «с нуля», имеют возможность уже на стадии проектирования предусмотреть необходимые для современных стандартов обучения опции. Так, государственная общеобразовательная школа в стиле «киберархитектура» появится на территории квартала небоскребов в Огородном проезде, строительство которого стартовало в 2023 г. Помимо классических классов, в школе появится информационный центр площадью более 200 кв.м, IT-полигон, медиатека и спортивное ядро с атлетическим комплексом.

«При проектировании школы мы ориентировались на новейшие стандарты образования, которые обеспечивают всестороннее развитие ребенка. Учебные классы здесь будут напоминать открытые мультипространства. В некоторых из них появятся зоны, предназначенные для командной и индивидуальной работы. Обычные перегородки в классах заменят стеклянные стены для визуального создания единой среды и объединения учащихся. Одним из уникальных пространств школы станет IT-полигон, оборудованный всей необходимой техникой для практико ориентированного образовательного процесса», — сказал управляющий партнер Upside Development Алексей Перлин.

Важность практического освоения профессиональных навыков отмечают и представители вузов. Так, PR-директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрей Шаромов рассказал, что 26,4% выпускников чаще всего фиксируют нехватку профессиональных технических навыков. Он считает, что необходимо сделать акцент на многообразии выбора профессиональных компетенций и обеспечить старшеклассникам возможность как можно скорее познакомиться на практике с реальной работой. Решить такую задачу можно через мультиформатное обучение, если за этим будет стоять полноценное погружение школьников в разные отрасли и профессии. Родители тоже не должны находиться в стороне, отмечает Андрей Шаромов. К примеру, свою старшую дочь, ученицу 8 класса, он уже берет с собой даже в короткие командировки, чтобы она имела возможность изнутри увидеть, как устроена отрасль образования и маркетинга.

Вопрос погружения в профессию еще на этапе школы особенно остро стоит в направлении медицины. В топе поискового запроса «лучшие школы Москвы по конкурентоспособности выпускников в медицине» зафиксировано лишь 10 школ. Две из них расположены в московской области, а оставшиеся восемь находятся в разных районах города. каждой из этих школ имеется медицинский классом и партнерство с авторитетными высшими учебными заведениями: Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова, Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова и другими федеральными образовательными учреждениями здравоохранения.

Респонденты также считают, что средним учебным заведениям необходимо усилить естественно-научную вертикаль. 74,6% отметили, что школе будущего нужны свои лаборатории для изучения химии, физики и биологии с рабочими местами для командной и индивидуальной работы, зонами для проведения опытов, профессиональным оборудованием, а у старшеклассников обязательно должна быть специальная форма для занятий. Перечисленные запросы получилось учесть в проекте школы, которая расположится на территории жилого комплекса Upside Towers. Помимо информационных центров здесь появится один из самых больших в районе естественных кластеров. Его площадь составит более 560 кв. м, где разместятся семь специальных классов для биологии, химии, физики, географии, естествознания и экологии, три лаборатории, а также трансформируемые зоны для экспериментов, исследований и открытых уроков.

Такой подход к проектированию пространств в школе призван создать максимум возможностей для качественной профориентации школьников и освоения будущей профессии. Подобные программы уже активно применяются и в других столичных школах. В рамках предпрофессионального обучения школьники активно работают на регулярных мастер-классах с преподавателями из университетов. Об этом рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

«Со многими студентами Высшей школы финансов мы начали работу несколько лет назад, когда они еще были учениками предпринимательских классов в школах. В месяц наша кафедра проводит более 20 мастер-классов в школах, на которых даются не только большие блоки теоретической подготовки, но и разбираются актуальные практические кейсы по оптимизации управленческих решений. Также ученики готовят и защищают индивидуальные бизнес-проекты. В результате углубленных занятий обучающиеся 10 и 11 классов получают системное представление об основных экономических терминах, таких как «точка безубыточности», «срок окупаемости проекта», «рентабельность собственного капитала», «простые и сложные проценты». Таким образом, уже в школе ребята начинают полноценно погружаться в профессию, формировать портфолио, а главное – осознанно подходить к развитию своей личной траектории», — сказала Ольга Тарасова.

Стажировки, практикумы, участие в реальном рабочем процессе и получение качественного продукта в конечном счете, по мнению педагогов, это важный этап в подготовке школьников к выбору ВУЗа и будущей профессии. Ксения Солодовченко отмечает, что также особенно важна работа «в полях». Однажды ее ученики из медиакласса побывали в роли журналистов на матче ЦСКА. По итогам события они сделали полноценный репортаж, который попал в дайджест новостей школы. Также «медиаклассники» вовлечены в создание контента для социальных сетей школы. Во время работы с текстом, графикой и креативами как раз происходит знакомство с техникой и отработка профессиональных навыков.

Параллельно большое внимание современные педагоги уделяют не только получению узко профессиональных навыков, но и soft skills — умению работать в команде и выстраивать коммуникацию, управлению проектами, критическому мышлению и эмоциональному интеллекту. Помогают в этом и эргономично продуманные образовательные пространства в школах.