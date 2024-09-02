«Авито Работа»: в сфере курьерской доставки средние предлагаемые зарплаты выросли на 40%

Эксперты «Авито Работы» подвели итоги лета 2024 г. в сфере курьерской доставки и выяснили, что по отрасли средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников выросла на 40% год к году. В среднем специалистам предлагали 123 902 руб. в месяц при полной занятости. Значительнее всего средние зарплатные предложения выросли для новых курьеров — на 50% в сравнении с летом с 2023 г. (119 288 руб.).

На 35% выросли средние зарплатные предложения для упаковщиков. Летом 2024 г. специалистам, занимающихся упаковкой и сортировкой товаров, предлагали в среднем 62 167 руб. в месяц при полной занятости. Кладовщикам стали предлагать зарплату в среднем 71 848 руб. в месяц при полном рабочем дне, что на 34% больше, чем летом 2023 г.

Профессии с самыми быстрорастущими средними предлагаемыми зарплатами в сфере курьерской доставки

При этом значительно чаще работодатели стали искать операторов колл-центра в сервисы доставки (+39%), кладовщиков (+37%) и подсобных рабочих (+32%).

«Сегмент курьерской доставки развивается с каждым годом за счет активной популяризации e-commerce. Современные потребители все больше привыкают к быстрому и доступному сервису, что и стало катализатором повышенного спроса на специалистов, способных обеспечить необходимый уровень оказываемых услуг», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».