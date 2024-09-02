«Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона

«Базальт СПО», Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, Юрий Зазуля, ректор СибГУТИ, и Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО».

«“Базальт СПО” и образовательные организации и Минцифры Новосибирской области связывает давнее плодотворное сотрудничество, — отметила Евгения Крынина. — Одно из приоритетных направлений нашей совместной работы — обучение студентов, школьников и преподавателей работе с российским программным обеспечением. Новосибирская область входит в топ-10 самых ориентированных на импортозамещение регионов России, поэтому крайне важно обеспечить область высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий с учетом кадровой политики региона. Соглашение поможет решить задачу быстрее и эффективнее».

За последние пять лет «Базальт СПО» помогла создать прочную техническую базу для подготовки ИТ-кадров региона. Компания поставила в школы области более 10 тыс. ноутбуков с предустановленной ОС «Альт Образование» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Более 400 лицензий ОС «Альт» приобрел Новосибирский государственный университет экономики и управления, более 300 — Новосибирский государственный медицинский университет. ОС «Альт» используют Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники, Новосибирский промышленно-энергетический колледж, Новосибирский колледж печати и информационных технологий, Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького и др.

«Соглашение с “Базальт СПО” выводит наше сотрудничество на новый уровень, — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — В “Альт Академии” на базе СибГУТИ будут готовить специалистов по направлениям администрирования операционных систем и управления инфраструктурными службами. Программы предусматривают как обучение рядовых пользователей, так и профессиональную подготовку системных и сетевых администраторов, необходимых региону».

В 2024 г. совместно с авторизованным учебным центром «Новотех» «Базальт СПО» провела обучение преподавателей вузов Новосибирской области по программе «ALTADM-EDU: Администрирование ОС «Альт». В образовательных организациях региона увеличилось число сертифицированных преподавателей, готовых начать подготовку ИТ-кадров в рамках образовательных программ вуза на базе российской ОС.

«Приоритетными направлениями развития СибГУТИ в рамках реализации программы “Приоритет 2030” являются участие в разработке и поддержке российских ИТ-решений, цифровых платформ и операционных систем, их активная интеграция в образовательный процесс для подготовки специалистов-разработчиков отечественных IT-решений, — сказал ректор СибГУТИ Юрий Зазуля. - Сотрудничество с “Базальт СПО” предполагает открытие совместной лаборатории и введение новых дисциплин для обучения работе с российским программным обеспечением студентов и преподавателей, что позволит реализовать опережающую практико-ориентированную подготовку кадров».