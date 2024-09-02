CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

«КидБург» и Security Vision запускают проект по обучению детей цифровой безопасности

«КидБург» и Security Vision подписали партнерское соглашение об открытии центров кибербезопасности в 12 городах в разных регионах страны, где дети от 4 до 14 лет смогут в игровом формате попробовать себя в роли специалистов по информационной безопасности, а также научатся соблюдать цифровую гигиену и противостоять уловкам мошенников.

«Cчитаю необходимым, чтобы подрастающее поколение получало знания и навыки защиты от киберугроз. Игротеки, создаваемые нами в партнерстве с «КидБургом», станут новым словом в сфере обучения детей основам информационной безопасности», — отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

Над разработкой и реализацией концепции центров кибербезопасности трудилась большая рабочая группа, состоявшая из экспертов Security Vision и специалистов «КидБурга». Игровые механики были разработаны таким образом, чтобы дети смогли изучать основы кибербезопасности с удовольствием и легко, получая при этом максимум полезных знаний.

«Игровые механики рассчитаны как на детей, так и на их родителей, — сказала генеральный директор «КидБурга» Эльвира Крылова. — Ведь именно родители несут ответственность за своих детей, и им также необходимо понимать, какие ситуации несут угрозу и как на них можно отреагировать, чтобы обезопасить ребенка».

В июне этого года состоялся тестовый запуск игротеки по кибербезопасности в «КидБурге» в «Центральном детском магазине» в Москве. За 2,5 месяца игротеку посетило более 3 тыс. детей. Оценив результаты внедрения, «КидБург» и Security Vision приняли решение о расширении сотрудничества: Security Vision официально становится генеральным партнером «КидБурга».

Компании подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое подразумевает не только открытие до конца 2024 г. игротек во всех городах присутствия «КидБурга» в РФ, но и разработку дополнительных активностей: специальной программы празднования дней рождения, создания профориентационной программы для школьников и даже внедрения уникального формата - новогодних праздников в стиле кибербезопасности.

Всё это сделано для того, чтобы научить как можно больше детей и подростков безопасному обращению с информацией и защите от киберугроз. А для кого-то из них опыт в роли специалистов по кибербезопасности в «КидБурге», возможно, станет стимулом к тому, чтобы в будущем выбрать для себя этот профессиональный путь в реальной жизни.

Специалисты «КидБурга» и Security Vision планируют постоянно обновлять игровые сценарии, а также разрабатывать новые активности, ведь сфера кибербезопасности является одной из самых динамично развивающихся и быстроменяющихся.

«Мы рассчитываем, что до конца 2024 г. игротеки Security Vision в «КидБург Профессии» посетит более 10 тыс. человек», — сказала Эльвира Крылова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Оздоровление Linux застопорилось. Бежал ключевой разработчик Rust for Linux: кругом «чушь» и «бесполезная болтовня»

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Зарплата курьеров в России стала выше, чем у программистов. Разносить пиццу и бургеры теперь выгоднее, чем писать код

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS