В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков

В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков. Преподавателями выступят представители крупных технологических компаний. В этом учебном году курс по автоматизации рутинной работы юристов проведут в ведущем профильном вузе страны – университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Ведутся переговоры с МГУ, рассказал заместитель гендиректора компании «ПравоТех» Кирилл Кондратенко.

Крупный бизнес сегодня готов переходить на цифру из-за растущей нагрузки на сотрудников юридических департаментов, отмечает Кондратенко. Однако недостаток ИТ-компетенций у специалистов пока не позволяет говорить о массовой цифровизации юридической отрасли.

«Количество компаний, которые внедряют сервисы по автоматизации юридических процессов, измеряется тысячами, при этом мы фиксируем нехватку кадров с навыками администрирования и настройки внедренных продуктов, в том числе тех, которые разработала наша компания. Это стало поводом сотрудничества с вузами, возникла идея о том, что было бы неплохо обучать студентов этим навыкам», – сказал Кирилл Кондратенко.

«ПравоТех» изучил, в выпускниках каких юридических вузов и факультетов сегодня наиболее заинтересованы компании. Среди таких университетов – МГЮА, МГУ, ВШЭ, МГИМО. Поэтому слушателями первого курса от «ПравоТеха» в прошлом году стали 250 студентов МГЮА – в вузе провели по проекту «Цифровая кафедра», реализуемого в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Преподавателями выступили сотрудники технологической компании.

«Была вводная часть, которая касалась существующих практик в отрасли ПравоТеха: как они развивались, в каком состоянии находятся сейчас, какие продукты появлялись в начале и чем сегодня пользуются юристы в компаниях. Дальше мы делали обзор всех продуктов и решений компании «ПравоТех» и учили студентов работать с ними. Показывали, как администрировать процессы, как создавать шаблоны, чат-боты, типовые документы с помощью ИИ», – сказала Мария Гузанова, директор по внешним коммуникациям и куратор образовательных программ «ПравоТеха».

После аттестации, проведенной специалистами компании, было отобрано 15 студентов, которым предложили пройти стажировку у клиентов «ПравоТеха», в том числе в «ГазпромМедиаХолдинге», «Европлане», «ТрансКапиталБанке», «ЭР-Телекоме». По результатам стажировок студенты получили предложения о трудоустройстве.

«На наш взгляд, это отличный результат. Эта ситуация показала нам, что у индустрии есть четко сформулированный запрос на наших выпускников – специалистов, обладающих знаниями как в сфере юриспруденции, так и в сфере цифровых технологий. Мы, безусловно, будем расширять сотрудничество «Цифровой кафедры» с компанией ПравоТех, будем готовить очередную плеяду востребованных специалистов», – сказала проректор по стратегическому и международному развитию МГЮА Мария Мажорина.

По ее словам, сегодня автоматизация судебной, договорной работы, других сфер юридической деятельности достигла небывалого уровня. Цифровизация проникла практически во все сферы. «Мы понимаем, что с этой реальностью необходимо будет считаться нашим выпускникам, поэтому во время обучения по основным образовательным программам в сфере юриспруденции предлагаем студентам также бесплатно освоить уникальные программы дополнительного образования и получить цифровые компетенции, которые точно будут востребованы на рынке труда», – сказала проректор.

Ранее глава минцифры Максут Шадаев заявлял о том, что ведомство планирует договориться с отраслью о параметрах участия ИT-компаний в обучении студентов, которые станут обязательным требованием к продлению аккредитации.