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«Ланит» и ОТР стали партнерами по продвижению платформы «СУПеР»

«Ланит» и ОТР, российский интегратор и разработчик ИТ-решений, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества платформа управления гибридным облаком «СУПеР» включена в портфель продуктов «Ланит», которые компания предоставляет своим заказчикам.

Платформа «СУПеР» от компании ОТР – это система автоматизации инфраструктуры, обеспечивающая управление мультиоблачными средами. Функционал платформы открывает широкие возможности для компаний из разных отраслей, включая финансовый сектор, здравоохранение, телекоммуникации, государственные учреждения и многие другие.

Решение позволяет конечным пользователям самостоятельно запрашивать виртуальные машины, а администраторам автоматизировать рутинные задачи и управлять несколькими облаками и платформами виртуализации из «единого окна».

Инструменты для руководителей и менеджеров проектов на платформе помогают оценивать и контролировать стоимость потребления ИТ-ресурсов, что делает управление ещё более эффективным. Продукт включён в Единый реестр российского ПО и поддерживает различные облачные решения и системы виртуализации российских вендоров.

Анастасия Бочкарева, директор центра поставок и внедрения отечественного ПО «Ланит», сказала: «Благодаря партнёрскому соглашению с ОТР у наших заказчиков появилась возможность попробовать платформу «СУПеР». Это решение для всех, кто хочет эффективно использовать ИТ-ресурсы, автоматизировать рутинные задачи и контролировать затраты. Мы рады, что с помощью данного продукта компаниям открывается доступ к передовым технологиям управления гибридными облаками».

«Сотрудничество с таким опытным технологическим партнером как «Ланит» – это здорово. Конечно, партнерство помогает и нам, но самое главное, оно приносит пользу нашим общим клиентам и позволяет решать их проблемы быстро и эффективно. Считаю, что для успешного перехода на российское ПО нашим заказчикам и рынку в целом нужны две составляющие: качественный продукт и профессиональный партнер. Наш продукт можно попробовать бесплатно и оценить его достоинства самостоятельно», – сказал Роман Конарев, руководитель продукта «Платформа СУПеР» компании ОТР.

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