Студенты ведущих вузов создали ИИ бот для написания страниц памяти о людях

Сервис по сохранению памяти в цифровой среде «Код Памяти» совместно со студентами и выпускниками из НИТУ МИСИС, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ разработал ИИ бот в Telegram. Чат-бот на основе искусственного интеллекта помогает писать собственные «Страницы памяти» на сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Кода Памяти».

Благодаря разработанному ИИ боту для Telegram теперь создавать на платформе «Код Памяти» памятные страницы еще проще — с помощью искусственного интеллекта можно записывать аудиосообщения, которые будут отредактированы и составлены в биографию или эпитафию. Также бот поможет рассказать именно то, что необходимо для памятного текста — предложит ряд вопросов, на которые можно ориентироваться при записи сообщений. Чтобы воспользоваться умным Telegram-ботом, нужно только авторизоваться в чате.

Разработчики «Кода Памяти» не планируют останавливаться на генерации биографий. Уже скоро будет доступна функция раскрашивания черно-белых фотографий и улучшения качества старых снимков. Со временем чат-бот станет особенно полезен, так как после запуска конструктора «Генеалогического древа» количество активных пользователей сервиса превысило 100 тыс.