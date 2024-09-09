CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Студенты ведущих вузов создали ИИ бот для написания страниц памяти о людях

Сервис по сохранению памяти в цифровой среде «Код Памяти» совместно со студентами и выпускниками из НИТУ МИСИС, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ разработал ИИ бот в Telegram. Чат-бот на основе искусственного интеллекта помогает писать собственные «Страницы памяти» на сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Кода Памяти».

Благодаря разработанному ИИ боту для Telegram теперь создавать на платформе «Код Памяти» памятные страницы еще проще — с помощью искусственного интеллекта можно записывать аудиосообщения, которые будут отредактированы и составлены в биографию или эпитафию. Также бот поможет рассказать именно то, что необходимо для памятного текста — предложит ряд вопросов, на которые можно ориентироваться при записи сообщений. Чтобы воспользоваться умным Telegram-ботом, нужно только авторизоваться в чате.

Разработчики «Кода Памяти» не планируют останавливаться на генерации биографий. Уже скоро будет доступна функция раскрашивания черно-белых фотографий и улучшения качества старых снимков. Со временем чат-бот станет особенно полезен, так как после запуска конструктора «Генеалогического древа» количество активных пользователей сервиса превысило 100 тыс.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

«Софтлайн» продал 9% акций таинственному инвестору

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS