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Только треть работодателей хотят получать от соискателей сопроводительные письма при отклике на вакансию

Сложная ситуация на рынке труда трансформирует практику сопроводительных писем. Когда-то это было обязательным этапом при отклике на вакансию, сегодня же 71% компаний считают сопроводительные письма соискателей устаревшей практикой и не видят в них необходимости. Однако многое зависит от профиля должности: так, если рабочему персоналу это точно не нужно, то на счет позиций, влияющих на бизнес-показатели и имидж компании, мнения расходятся. Это показал опрос работодателей, который провели эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

Опрос проводился в июле 2024 г, участие приняли 287 компаний-работодателей, представленных на территории России. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Две трети респондентов (71%) сообщили, что для них наличие или отсутствие сопроводительного письма при отклике на вакансию не играет никакой роли. При чрезвычайно высоком спросе на персонал и рекордно низкой безработице важная задача рекрутеров привлечь кандидатов к вакансии и довести их до трудоустройства.

Но есть и другое мнение: 29% работодателей одобряют эту практику, так как видят в сопроводительном письме признак серьезной заинтересованности соискателя в компании и вакансии.

Многое зависит и от конкретной профессии. Согласно опросу, каждый третий работодатель считает, что наличие сопроводительного письма, которое демонстрирует мотивацию, опыт и качества кандидата, важно для ИТ-специалистов (32%), менеджеров по продажам (35%) и высшего и среднего менеджмента (35%). А в сфере маркетинга и рекламы на наличие сопроводительного письма обращает внимание каждая вторая компания (53%).

«Предложение рынка труда в разных профессиональных областях отличается, кроме того, работодателям важно оценить мотивацию и реальный профессиональный уровень соискателя, который может быть не указан в резюме. Сказывается тренд на рескиллинг (переквалификацию): на рынок выходит множество кандидатов после онлайн-курсов, с небольшим практическим опытом. Сопроводительное письмо в таких случаях снижает время на разбор и оценку кандидата, а также сокращает риски при найме сотрудников на ключевые позиции. Некоторые рекрутеры хотят убедиться, что соискатель внимательно прочитал требования к вакансии. В этом случае при отклике на вакансию кандидатам предлагают написать сопроводительное письмо, чтобы собрать отклики от наиболее релевантных кандидатов», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

В то же время HR-специалисты считают, что сопроводительные письма не нужны при отклике на вакансии в профессиональных областях «Производство, сервисное обслуживание» (в 80% случаев здесь это неважно), «Рабочий персонал» (75%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (71%). Как правило, речь идет про массовый линейный персонал, и в большинстве случаев для отклика на вакансию не требуется даже резюме. Не случайно крупнейшие job-сервисы сегодня предоставляют соискателям такую возможность.

При этом культура сопроводительных писем весьма ценится российскими предпринимателями: они очень внимательно подходят к выбору будущих сотрудников, поскольку от них зависит развитие бизнеса. Сопроводительное письмо демонстрирует заинтересованность и мотивацию соискателя, а также его осознанный подход к выбору работодателя и собственной карьере.

«Мы рекомендуем соискателям подходить к оценке вакансий с точки зрения бизнес-перспектив. В сопроводительном письме потенциальному кандидату следует подчеркнуть, какую ценность он может внести в компанию. Например, если вы – SEO-специалист, в своем сопроводительном письме предложите идеи по оптимизации продвижения сайта, учитывающие особенности бизнеса. Работодатели ценят такую лояльность: это признак высокой мотивации и желания попасть именно в эту команду, а также показатель того, что кандидат нацелен на долгосрочное сотрудничество», — отметила Ольга Сапожникова, старший консультант кадровой компании UTEAM.

Так, малые компании (со штатом до 100 человек) больше всего обращают внимание на наличие сопроводительного письма при отклике на вакансию — это важно для 39% представителей данного сегмента бизнеса. А вот средний и крупный бизнес постепенно отходят от этого тренда, для них важна скорость решения HR-задач и укомплектованность штата. Среди компаний, в которых работают до 500 человек, 28% считают важным сопроводительное письмо при отклике на вакансию, до 1 000 человек — всего 15%. В крупном бизнесе этот фактор важен для 24%.

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Talantix
Важность наличия сопроводительного письма

«Малый бизнес уделяет очень пристальное внимание каждому члену команды, так как в небольших коллективах роль каждого сотрудника кратно возрастает. Такие работодатели крайне болезненно переживают любое увольнение и при поиске нового человека стараются отдавать предпочтение тем кандидатам, которые будут по-настоящему заинтересованы в компании и мотивированы на долгосрочное сотрудничество. Крупному бизнесу чуть проще: как правило, у них более известный и привлекательный бренд работодателя, который вызывает явный интерес», — сказала Марина Хадина.

Отношение к сопроводительным письмам отличается и в зависимости от региона, где компания ведет активный найм. Например, в Красноярском крае и Республике Башкортостан наличие сопроводительных важно почти для каждого второго работодателя (45% и 43% соответственно), в Москве и Санкт-Петербурге получать их хотел бы каждый третий работодатель (34% и 32%), а в Воронежской, Ростовской и Свердловской областях — только каждый пятый (20%, 21% и 22% соответственно).

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