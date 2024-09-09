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VK запускает программу грантов на обучение в Moscow Music School для музыкальных менеджеров и продюсеров

VK Education представляет программу поддержки для музыкальных продюсеров и менеджеров: лучшие кандидаты смогут получить гранты на бесплатное обучение в Moscow Music School (Universal University). Программа даст молодым талантам возможность погрузиться в работу музыкальной индустрии под руководством экспертов креативной платформы Простор, VK Records и Universal University и получить старт в профессии. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках программы VK выделит гранты на бесплатное обучение по направлениям «Музыкальный продюсер» и «Музыкальный бизнес» в Moscow Music School. Финалисты программ Простора «Музыкальное продюсирование» и «Музыкальный менеджмент» получат преимущества при отборе. Преподавать будут артисты, саунд-продюсеры, специалисты лейблов, стримингов, рекламных и ивент-агентств. Участники также получат доступ к музыкальной студии VK Records. Всего в программе доступно 16 грантовых мест.

На направлении «Музыкальный продюсер» студентам предстоит работать над музыкальными проектами, развивать свои креативные и музыкальные способности, изучать продакшн и основы пост-продакшна, писать музыку для себя и по заказу сонграйтеров. Участники направления «Музыкальный бизнес» изучат и разработают различные стратегии развития артиста, разработают план продвижения релиза, организуют выступления музыкантов.

Отбор на грантовую программу VK Education будет проходить в два этапа. До 20 сентября 2024 г. претендентам нужно будет заполнить анкету и рассказать о своей мотивации в формате эссе или короткого видеоролика. Тем, кто хочет учиться на продюсера, нужно будет также прислать несколько треков собственного сочинения в любом жанре. Кандидатам, которые выберут программу «Музыкальный бизнес», предложат тестовое задание по трем направлениям: ивент-менеджмент, работа с артистом, A&R-менеджмент.

«В периметр VK входят контентные платформы и музыкальные сервисы — компания делает серьезную ставку на развитие различных направлений креативных индустрий. Мы помогаем молодежи профессионально расти и развиваться не только в классических IT-ролях, но и в творческих направлениях, в том числе с помощью платформы Простор, совместных проектов VK Education с креативными вузами. Мы рады сотрудничеству с Universal University — благодаря грантовой программе мы сможем внести вклад в развитие музыкальной индустрии и создать дополнительные возможности для развития талантов», — отметила Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«Для музыкальной индустрии нужны не только музыкальные таланты, но и продюсеры и менеджеры, потому что за каждым успешным артистом — поддерживающая его команда. Гранты от компании VK, которая активно развивает музыкальное направление в России, — это отличный способ для влюбленных в современную музыку пройти отбор в конкурсе и получить востребованную профессию», — сказала директор университета креативных индустрий Universal University Мария Ситковская.

Тех, кто успешно пройдет первый этап отбора, пригласят на собеседование. Обладателей грантовых мест совместно выберут кураторы Moscow Music School Анатолий Айс и Павел Жилов, эксперты VK и представители музыкальной индустрии. Результаты будут объявлены 30 сентября 2024 г. Обучение в Moscow Music School стартует в ноябре и продлится учебный год.

Ранее VK Education запустила набор на 31 бесплатную образовательную программу по ИT, digital и креативным специальностям.

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