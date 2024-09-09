«Яндекс» и НИУ ВШЭ проведут международную олимпиаду по ИИ для студентов

«Яндекс Образование» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ открывают набор на участие в олимпиаде Artificial intelligence and data analysis olympiad (AIDAO). Это первая совместная олимпиада по искусственному интеллекту ИТ-компании и университета для студентов разных стран. Участники попробуют свои силы в решении сложных задач из науки и индустрии и познакомятся с экспертами из Яндекса и Вышки, а победители получат денежные призы. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Участвовать могут студенты технических направлений из российских и зарубежных университетов. Основная цель олимпиады — раскрыть талант сильных студентов, предложить решить задачи, требующие неординарного подхода и глубоких знаний. Призёры получат 600 тыс. руб. за первое место, 450 тыс. руб. — за второе и 300 тыс. руб. — за третье.

«Мы видим, как востребованность экспертов по искусственному интеллекту с каждым годом растет. ВШЭ входит в число лучших российских вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ и обладает огромным опытом в организации олимпиад разных направлений. Вместе с Яндексом, признанным лидером отрасли и нашим давним индустриальным партнёром, мы добьёмся необходимой синергии, чтобы олимпиада помогла студентам разных стран проявить свои таланты в работе с ИИ и большими данными и позволила им полноценно раскрыть потенциал как в ходе учёбы, так и в будущей карьере», — Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ.

Олимпиада будет проходить в два этапа: онлайн и офлайн. Набор на первый этап начнется девятого сентября и продлится до пятого октября. Чтобы принять участие, нужно выполнить одно задание на платформе Yandex Contest и дождаться результатов. На первом этапе все работы будут проверяться автоматически. Если задача решена правильно и соответствует условиям, то участники переходят на следующий этап.

Второй этап пройдёт в Москве с 30 ноября по второе декабря. Оценивать проекты и выбирать победителей будет экспертная комиссия. В нее войдут руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Евгений Соколов, академический руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» ФКН НИУ ВШЭ Елена Кантонистова, руководитель Школы анализа данных «Яндекса» Алексей Толстиков, руководитель службы ML «Яндекс Такси» Александр Мамаев, директор по прикладным исследованиям и разработкам Института искусственного интеллекта и цифровых наук и заведующий научно-учебной лабораторией методов анализа больших данных LAMBDA ФКН НИУ ВШЭ Денис Деркач.

«"Яндекс" продолжает развивать образовательные форматы, чтобы восполнить дефицит высококвалифицированных кадров в области искусственного интеллекта. У нас уже открыты бакалавриаты, магистратуры и аспирантура по ИИ, в этом году мы запустили междисциплинарные программы по работе с нейросетями для студентов разных направлений, теперь инициируем вместе с НИУ ВШЭ первую международную олимпиаду. Наша задача — делиться экспертизой и создавать условия, в которых талантливые студенты получат опыт, максимально приближенный к запросам индустрии», — Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Олимпиадные задачи разработаны исследователями и экспертами «Яндекса» и НИУ ВШЭ и основаны на реальных продуктовых кейсах. Например, нужно придумать, как с помощью искусственного интеллекта спрогнозировать положение спутников, рассчитать время ожидания заказа для водителя такси или интерпретировать данные физиологических состояний тела, используя знания в сфере компьютерного зрения и анализа данных.

Тексты заданий будут сформулированы на английском языке. Для решения нужно понимать математическую статистику, теорию вероятностей, базовую теорию алгоритмов и структур данных, временные ряды, основные алгоритмы машинного обучения и фреймворки глубинного обучения. Помимо этого нужно уметь работать с данными, владеть языком программирования Python, навыками командной работы и презентации результатов.

Для участия в олимпиаде нужно подать командную заявку (2–3 человека) или присоединиться к другим участникам.