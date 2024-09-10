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Isource и ЛИИС совместно будут развивать цифровые решения для строительства

Isource и системный интегратор «ЛИИС Технологии» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области развития цифровых решений для промышленного, инфраструктурного и гражданского строительства. Компании договорились о создании и развитии совместного цифрового продукта, направленного на оптимизацию процессов в сфере строительства.

В периметре решений Isource есть сервисы для цифровизации снабжения, логистики и закупок, решения для автоматизации производства в различных отраслях промышленности. Также компания реализует промышленные поставки для ряда ключевых проектов ТЭК. ЛИИС предлагает комплексные решения для строительства, автоматизации бизнес-процессов, диспетчеризации инженерных систем и занимается разработкой ПО. В рамках сотрудничества компании планируют направить усилия на повышение эффективности бизнес-процессов в строительстве, снизить возможные погрешности в проектной документации, сократить сроки реализации проекта, что в конечном счете, будет способствовать снижению затрат на строительство.

«Для эффективного развития и масштабирования отечественных ИТ систем и технологий важна, в том числе, и консолидация участников рынка, когда разработчики, вендоры и интеграторы объединяют экспертизу и совместными усилиями разрабатывают необходимое для отрасли решение. Уверена, что партнерство с крупнейшим системным интегратором ЛИИС поможет упростить и оптимизировать ряд процессов в сфере строительства и ускорить миграцию компаний на отечественные решения», – отметила Ольга Юдина, генеральный директор компании «Цифровые Закупочные Сервисы», поставщик решений Isource.

«Объединение нашей экспертизы в области цифровизации управления строительными процессами с передовыми технологиями Isource в сфере закупок и логистики позволит создать уникальный продукт, способный значительно повысить эффективность реализации строительных проектов. Мы уверены, что наше сотрудничество не только укрепит позиции обеих компаний на рынке, но и внесет существенный вклад в цифровую трансформацию строительной индустрии в России», – сказал Вадим Заяц, член совета директоров ЛИИС.

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