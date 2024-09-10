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Yadro и университет ИТМО запускают образовательную программу по искусственному интеллекту и машинному обучению

Yadro совместно с Высшей школой цифровой культуры ИТМО открывают программу Yadro AI School — школу для развития навыков и компетенций в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Yadro.

Проект Yadro AI School позволит студентам университета ИТМО разных специальностей углубить свои знания в области ИИ и на практике применить полученные знания.

В первом семестре участники смогут изучить курсы по Python для ML-инженеров, а также статистику, байесовский вывод, линейные и «деревянные» модели. Во втором семестре предусмотрены занятия по обработке естественного языка, вероятностным моделям, обучению с подкреплением и глубокому обучению.

Преподавательский состав Yadro AI School включает ведущих преподавателей университета ИТМО и экспертов из индустрии.

Обучение продлится один год. Подать заявку могут студенты третьего курса бакалавриата и старше. Участникам предстоит пройти конкурсный отбор в формате вступительных испытаний. Лучшие выпускники получат приглашение на стажировку «Yadro Импульс».

«Технологии искусственного интеллекта прочно вошли в нашу жизнь, и уже интегрированы в массу устройств и сервисов, от мобильного телефона до транспорта и интернет-приложений. Занимаясь в Yadro разработкой высокотехнологичных продуктов, мы можем видеть, как ИИ влияет на технологический стек целиком. Начиная от специализированной поддержки нейросетей в оборудовании, заканчивая современными подходами к разработке алгоритмов и программного обеспечения. Yadro AI School ставит целью подготовить профессионалов, которые будут способны создавать технологии будущего, уверенно владея всеми необходимыми знаниями, включая фундаментальную математику, оптимизацию производительности под вычислительные платформы и решение прикладных задач методами ИИ», — сказал Кирилл Корняков, директор дивизиона искусственного интеллекта компании Yadro.

«В свою очередь Университет ИТМО, согласно исследованиям Альянса в сфере искусственного интеллекта, — лидер рейтинга подготовки специалистов по ИИ», — сказала Елена Михайлова, директор Высшей школы цифровой культуры ИТМО.

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