Почти половина россиян готовы обучаться ИT-навыкам для работы

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ провел исследование и выяснил, что каждый третий (32%) россиянин не из сферы информационных технологий задумывается о необходимости развивать ИT-компетенции для повышения эффективности собственной работы. Такое же количество респондентов уверены, что наличие таких навыков положительно будет влиять на карьеру. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

В исследовании участвовали представители следующих сфер: финансы и бизнес, торговля и ритейл, образование, культура, медицина и фармацевтика, строительство, сельское хозяйство и животноводство, транспорт, промышленность, дизайн и UX, PR и маркетинг, юриспруденция.

Аналитики выяснили, что 47% опрошенных россиян готовы пройти обучение ИT-навыкам или уже проходили его. Респондентам новые знания нужны для обработки массивов больших данных (30%), автоматизации рабочих процессов (29%), подготовки контента для социальных сетей в рамках работы (15%). Вопрос предполагал множественный выбор.

Самыми востребованными среди россиян запросами к обучению оказались следующие навыки: подготовка запросов для нейросетей или промпт-инжиниринг (37%), анализ данных (23%), управление проектами (22%), работа с базой данных (20%), а также умение разрабатывать и оптимизировать алгоритмы (20%). Вопрос предполагал множественный выбор

Почти половина (42%) опрошенных уверены, что все необходимые навыки и знания в ИT они смогут получить за 6-12 месяцев. 57% из них готовы потратить на эти цели в год от 50 до 100 тыс. руб., а 18% от 100 до 200 тыс. руб. 24% отметили, что им бы потребовалось 4-6 месяцев для освоения новых компетенций, 18% считают, что для этого достаточно 2-3 месяца. 44% из них готовы инвестировать от 10 до 30 тыс. руб. в месяц на обучение, а 37% — от 30 до 50 тыс. руб. Лишь 10% отметили, что нужно учиться постоянно и обучение в ИT-сфере является непрерывным процессом.

Чаще всего для получения новых знаний респонденты предпочитают онлайн-курсы (42%), программы высшего образования в онлайн или офлайн-формате (25%) и дополнительные занятия на курсах в вузах (22%). Более трети (40%) опрошенных хотят, чтобы работодатель полностью или частично оплачивал онлайн-курсы или обучение в высшем учебном заведении (28%), а 19% отметили, что обучение — это личный интерес, и они бы не хотели, чтобы компания покрывала затраты на обучение.

Россияне признались, что останавливающим фактором для старта обучения является недостаток свободного времени (42%) и сложность материалов для изучения (22%). Также большинство (60%) отметило, что параллельное освоение навыков мешало или могло бы мешать работе.

Аналитики определили, специалисты из каких сфер чаще всего рассматривают прохождение обучения. Так 71% респондентов из сферы маркетинга и PR, а также 44% из области торговли и ритейла признались, что нуждаются в ИT-навыках для повышения своей эффективности на работе. Помимо этого, выяснилось, что чаще всего задумываются о получении новых навыков россияне в возрасте от 26 до 30 лет. Половина (49%) представителей этой возрастной группы готова пойти учиться.

«В ИT-компетенциях нуждаются работники, которым приходится иметь дело либо с рутиной, которую можно автоматизировать, либо с большими задачами, которые требуют для своего решения сложных интеллектуальных действий. Два ярких примера областей, где ИT сейчас переворачивает формат работы — это маркетинг и дизайн. В список сфер, где повышается важность ИT, входит и медицина. Так, на факультете компьютерных наук мы видим возросший интерес к этому направлению со стороны медиков. Также все больше людей видят потребность в получении навыков работы с ИИ, это прослеживается на примере спроса на программу онлайн-магистратуры по ИИ. Так результат приемной кампании 2024 г. на данный момент составляет 304 заключенных договоров на программу. В аналогичный период 2023 г. их было 166», — сказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Опрос проведен среди 1220 респондентов в возрасте от 20 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в августе 2024 г.