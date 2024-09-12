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Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес»

Сергей Анисимов занял пост директора по стратегическому маркетингу и развитию в группе компаний «ЛитРес». В его задачи войдут разработка стратегической повестки развития компании и ее реализация, формирование медиа- и коммуникационной стратегий, актуализация позиционирования и платформы бренда «ЛитРес», запуск охватных рекламных кампаний, а также расширение стратегических партнерств. Об этом CNews сообщили представители «ЛитРес».

До прихода в ГК «ЛитРес» Сергей на протяжении шести лет выстраивал функции стратегии, маркетинга и аналитики в холдинге «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатре «Иви», а также работал на ключевых позициях в международной компании My.Games, занимающейся разработкой и издательством игр.

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ЛитРес
Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес»

В портфолио у Сергея множество реализованных запусков и стратегических проектов за 16-летний опыт работы в западных и российских компаниях, среди которых – Ipsos Central Eastern Europe Ltd, «Вымпелком» и VK. Также он получил степень MBA в РАНХиГС при президенте России и выступает приглашенным лектором в НИУ ВШЭ, Московском авиационном институте и РЭУ им. Плеханова.

«Перед Сергеем стоят амбициозные задачи, выполнение которых поможет сохранить и вырастить долю компании на рынке цифровых книг в целом и расширить аудиторию в растущих сегментах: подготовка и реализация коммуникационной и медиа-стратегий до 2028 г.​​, а также разработка позиционирования и платформы бренда «ЛитРес» с целью обеспечения роста бизнес-метрик и метрик здоровья бренда. Я уверен, что результаты его работы в новой должности превзойдут наши ожидания», – сказал Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

«Я присоединился к «ЛитРес», чтобы укрепить лидерские позиции компании на рынке. В планах – разработка стратегической повестки развития и реализация инициатив в области бренда и донесения до пользователей ключевых сообщений и элементов позиционирования компании. Счастлив вместе с командой выполнять миссию компании – помогать каждому читателю найти интересную для него книгу, а автору – обзавестись своей лояльной аудиторией и раскрыть свой творческий потенциал», – сказал Сергей Анисимов.

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