Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл»

АО «НТЦ ИТ Роса», разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, и Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций. Стороны будут взаимодействовать в разработке и апробации программных решений для мобильной операционной системы «Роса Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «Роса».

Студенты РТУ МИРЭА получат уникальную возможность участвовать в проектах, связанных с разработкой программного обеспечения для мобильных устройств. Этот шаг откроет перед студентами новые перспективы для участия в реальных проектах и развития компетенций, востребованных в ИT-индустрии.

«Роса Мобайл» — это отечественная мобильная операционная система, разработанная АО «НТЦ ИТ Роса», направленная на обеспечение технологической независимости и информационной безопасности России. Платформа создана на базе собственного репозитория ROSA 2021.1, который входит в топ-10 в мире по размеру — в нем более 35 тыс. программ и компонентов. Благодаря этому приложения, созданные для «Роса Мобайл», будут работать и на десктопных операционных системах семейства «Роса», при условии наличия адаптированного интерфейса. Сегодня ОС функционирует на отечественном смартфоне «Р-Фон», производимом компанией «Рутек» на собственном заводе в Саранске.

Генеральный директор АО «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий сказал: «Сотрудничество с такими вузами, как РТУ МИРЭА, открывает перед нами возможности для инноваций. Мы стремимся развивать мобильные технологии, и участие студентов в этих процессах поможет привнести новые идеи и решения. Наш совместный проект с РТУ МИРЭА направлен на укрепление отечественной ИT-отрасли и создание конкурентоспособных продуктов на базе "Роса Мобайл"».

Заведующий кафедрой математического обеспечения и стандартизации информационных технологий Института ИТ РТУ МИРЭА Сергей Головин сказал: «Для наших студентов участие в реальных проектах с лидерами отечественной IT-индустрии, такими как АО «НТЦ ИТ Роса», — это уникальная возможность применить на практике свои знания и навыки. Благодаря сотрудничеству мы сможем предоставить нашим учащимся возможность работы с современными программными решениями, такими как «Роса Мобайл», и уверены, что это станет важным этапом в их профессиональном развитии».