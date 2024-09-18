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Российские компании начали переносить ERP-системы в облака

В 2024 г., по оценке облачного провайдера M1 Cloud, российские компании вновь начали переносить ERP-системы в облака. Эксперт «Газинформсервиса» уверена, что с точки зрения обеспечения высокого уровня безопасности, организации могут столкнуться с дополнительными трудностями при использовании облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса» .

Главная причина перехода — это уход из России «большой тройки» зарубежных вендоров (ERP SAP, Oracle и Microsoft). До этого они в течение двух лет пытались разворачивать ERP-системы во внутреннем контуре (on-prem). Эксперты M1 Cloud считают, что интересу к использованию облачных платформ способствовали высокие требования ERP-систем к вычислительной инфраструктуре. Выстраивание решения on-prem на любой из отечественных платформ требует от компании высоких капиталовложений и временных затрат, учитывая длительные сроки поставок оборудования. Чтобы быстро получить требуемую высоконагруженную инфраструктуру, многие компании обратились к размещению ERP-систем в облачных средах.

«Важно отметить, что не все организации будут готовы перейти на облачную инфраструктуру. Некоторые компании, особенно те, которые предъявляют строгие требования к безопасности своих данных, предпочтут сохранить свои ERP-системы на локальной инфраструктуре. С точки зрения обеспечения высокого уровня безопасности, организации могут столкнуться с дополнительными трудностями при использовании облачной инфраструктуры. Необходимо учитывать различные аспекты, такие как уровень доверия к поставщику услуг, возможность полного контроля над данными и соответствие нормативным требованиям. Эти факторы могут повлиять на решение компаний о том, стоит ли переходить на облако или оставаться на собственной инфраструктуре», — сказала эксперт и менеджер по продукту SafeERP компании «Газинформсервис» Римма Кулешова.

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