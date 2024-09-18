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Соцработники Подмосковья могут получить помощь на аренду жилья онлайн

Работники учреждений соцобслуживания Московской области могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Работники государственных учреждений социального обслуживания Подмосковья, которые не имеют жилья в регионе, могут получать ежемесячную выплату для компенсации аренды. В их числе врачи, помощники по уходу, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи и младшие воспитатели. Размер выплаты составляет 20 тыс. руб. Если оба супруга работают в этой сфере, то их семья будет получать 30 тыс. руб.

Подать заявление можно на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь».

Решение о назначении выплаты либо отказ в ее предоставлении поступит в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.

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