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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере телекоммуникаций выросли на 18% за год

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы и выяснили, что летом 2024 г. средние предлагаемые зарплаты для соискателей в сфере телекоммуникаций выросли на 18% за год и достигли 53 849 руб. в месяц за полную занятость. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере стали электромонтажники. В среднем новые сотрудники могут рассчитывать на 165 588 руб. в месяц за полную занятость. Кандидатам на эту позицию стали предлагать на 79% больше, чем летом прошлого года.

Второе место по самым высоким зарплатным предложениям заняла профессия наладчика. Летом 2024 г. работодатели стали предлагать новым сотрудникам на 4% больше по сравнению с прошлым годом, в среднем около 135 000 руб. при полном рабочем дне.

Замыкает тройку лидеров профессия слесаря. На этой позиции средние зарплатные предложения для соискателей увеличились на 89% и составили в среднем 101 962 руб. за полный рабочий день.

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Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в сфере телекоммуникаций летом 2024 года

Аналитики также выявили самых востребованных специалистов в сегменте. Наибольший прирост вакансий летом 2024 г. наблюдался у проектировщиков и кабельщиков — число предложений о работе для этих сотрудников увеличилось соответственно в два раза (+107%) по сравнению с летом 2023 г. Средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии проектировщиков достигли 71 280 руб., а кабельщиков — 60 008 руб. ежемесячно при полной занятости.

Также почти в два раза за год (+98%) вырос спрос на системных администраторов. Летом текущего года работодатели предлагали начинающим специалистам без опыта работы в среднем около 58 846 руб. в месяц за полный рабочий день. При этом в зависимости от региона, опыта и грейда сотрудники на этой позиции могут рассчитывать на зарплатную вилку от 40 000 до 300 000 руб. в месяц и выше.

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Топ-5 профессий в сфере телекоммуникаций с наибольшим приростом вакансий летом 2024 года

*— Зарплатные предложения указаны для начинающих специалистов без опыта работы

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