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CorpSoft24 приняла участие в запуске «Центра Технологий 1С»

Компания CorpSoft24, партнер фирмы «1С», примет участие в работе «Центра Технологий 1С» в Российском технологическом университете МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Центр Технологий » открылся 21 сентября 2024 г. Это основной проект в рамках подписанного в июне 2024 г. соглашения о сотрудничестве между «1С» и вузом. На открытии присутствовали ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

«Центр Технологий 1С» будет способствовать подготовке профессионалов в наиболее востребованных сферах автоматизации и цифровизации в рамках образовательных программ МИРЭА, обеспечивать профориентационную работу и проектную деятельность вуза. Он предусматривает подготовку специалистов на двух уровнях: базовом и профильном.

Для обучения на первом потоке центра были отобраны 200 студентов МИРЭА – наиболее талантливых молодых ИТ-специалистов. Занятия у них будут проводить аттестованные сотрудники университета, действующие специалисты фирмы «1С» и компаний-партнеров.

«Мы готовы привлекать к проведению лекций своих ведущих экспертов, а также принимать учащихся старших курсов на стажировку», – сказал Олег Гуцуляк, заместитель генерального директора CorpSoft24.

В CorpSoft24 уверены, что для успешной реализации стратегии цифровой экономики в России бизнесу и научному сообществу необходимо совместно развивать кадровый потенциал ИТ-рынка. Несмотря на широкую партнерскую сеть фирмы «1С», на рынке до сих пор сохраняется дефицит квалифицированных специалистов по решениям вендора – консультантов и программистов. Это связано с высокой востребованностью импортонезависимых решений «1С» среди организаций всех отраслей.

«Мы рады принять участие в открытии «Центра Технологий 1С» в статусе многолетнего партнера вендора. Будем всячески поддерживать эту инициативу. Содействие образованию молодого поколения ИТ-специалистов – важная и ответственная задача. Сотрудничество с «1С» и МИРЭА – часть нашего вклада в ее решение», – отметил Олег Гуцуляк.

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