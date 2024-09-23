Первокурсники РТУ МИРЭА получили именные стипендии Минцифры

Первокурсники РТУ МИРЭА награждены именными стипендиями, учрежденными главой Минцифры Российской Федерации Максутом Шадаевым. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Эта стипендия учреждена в 2019 г. Она предназначена для поддержки и стимулирования талантливых студентов-бюджетников, интересующихся цифровыми технологиями. Получение стипендии является разовым поощрением, а список счастливчиков формируется на основе решения Ученого совета РТУ МИРЭА.

В этом учебном году именные стипендии были вручены следующим первокурсникам: Андреяшкин Глеб Ильич, Зверев Игорь Владимирович, Кубрак Федор Александрович, Кутилкин Даниил Михайлович, Малютин Никита Михайлович, Ямская Ариадна Владимировна.

По условиям получения стипендии претендовать на нее могут победители и призеры всероссийской олимпиады школьников по информатике, члены сборных команд России на международных олимпиадах, а также первокурсники, получившие высокие баллы на ЕГЭ по профильной математике (не менее 90 баллов) и информатике и ИКТ (не менее 95 баллов).