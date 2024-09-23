VK Education запускает базу учебных проектов для студентов

Новая программа VK Education Projects поможет студентам и преподавателям в реализации проектной и учебной деятельности — выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ. К программе уже присоединились МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и РГУ им. А.Н. Косыгина. Реализованные кейсы станут частью портфолио студентов и помогут им в развитии карьеры в сферах ИT, digital и креативных индустрий. Об этом CNews сообщили представители VK Education.

На первом этапе в базу VK Education Projects войдет более 50 прикладных задач по пяти востребованным направлениям: искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии. Студенты смогут решать кейсы продуктов и сервисов компании: например, разработать нейросеть для автоматического анализа резюме, создать концепцию развития мини-приложения «ВКонтакте», предложить программу ESG-инициатив для самого популярного фестиваля страны VK Fest. Все задачи составлены экспертами VK с учетом актуального бизнес-контекста.

«Мы часто получаем обратную связь от студентов и молодых специалистов о том, что учебные кейсы не похожи на те задачи, с которыми им приходится сталкиваться на старте карьеры. Поэтому мы решили помочь вузам устранить этот разрыв и дать возможность ребятам уже во время учебы в вузе приобрести опыт, который будет полезен им в будущем трудоустройстве. Участие в программе VK Education Projects даст возможность студентам получить ценные кейсы в портфолио, а бизнесу — новые нетривиальные решения актуальных задач», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

После регистрации на портале VK Education откроется доступ к датасетам, исследованиям и обучающим материалам, которые помогут работать над проектами. Студенты также смогут получить консультации на Q&A-сессиях — эксперты VK помогут стартовать в работе над проектом и примут участие в оценке итоговых работ. Участники программы, успешно выполнившие кейсы, получат электронные сертификаты, а авторов лучших проектов также ждут дополнительные бонусы и поддержка от VK Education.

Присоединиться к VK Education Projects могут студенты любых российских вузов.