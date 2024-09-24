Топ-менеджеры «МТС Линк» включены в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Издание «Коммерсантъ» опубликовало рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В рейтинг вошло сразу три топ-менеджера «МТС Линк», экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы.

В топ финансовых директоров в сфере ИТ вошла директор по финансам и стратегии «МТС Линк» Мария Вольфсон, среди лидеров рейтинга директоров по персоналу в сфере ИТ — HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко.

Директор по информационным технологиям Михаил Насонов вошел в топ-3 рейтинга в сфере ИТ. Михаил руководит R&D-департаментом уже более 12 лет. За это время команда «МТС Линк» запустила новые цифровые продукты: произошла трансформация от сервиса вебинаров до полноценной UCaaS-платформы для бизнеса. Ключевыми событиями 2023 года стали покупка сервиса Доски и развитие этого продукта согласно требованиям крупного бизнеса, а также создание собственного корпоративного мессенджера. Михаил уделяет пристальное внимание безопасности и доступности сервисов, а также инновационным функциям, в том числе на основе искусственного интеллекта. Так, в 2023 году «МТС Линк» первым из российских вендоров решений для бизнес-коммуникаций внедрил автоматическое подведение итогов встреч.



