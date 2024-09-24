CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Бизнес-коммуникации
|

Топ-менеджеры «МТС Линк» включены в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Издание «Коммерсантъ» опубликовало рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В рейтинг вошло сразу три топ-менеджера «МТС Линк», экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы.

В топ финансовых директоров в сфере ИТ вошла директор по финансам и стратегии «МТС Линк» Мария Вольфсон, среди лидеров рейтинга директоров по персоналу в сфере ИТ — HR-директор «МТС Линк» Илья Потапенко.

Директор по информационным технологиям Михаил Насонов вошел в топ-3 рейтинга в сфере ИТ. Михаил руководит R&D-департаментом уже более 12 лет. За это время команда «МТС Линк» запустила новые цифровые продукты: произошла трансформация от сервиса вебинаров до полноценной UCaaS-платформы для бизнеса. Ключевыми событиями 2023 года стали покупка сервиса Доски и развитие этого продукта согласно требованиям крупного бизнеса, а также создание собственного корпоративного мессенджера. Михаил уделяет пристальное внимание безопасности и доступности сервисов, а также инновационным функциям, в том числе на основе искусственного интеллекта. Так, в 2023 году «МТС Линк» первым из российских вендоров решений для бизнес-коммуникаций внедрил автоматическое подведение итогов встреч.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: