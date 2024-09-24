В решении Сбербанка для грузоперевозчиков появилась расширенная отраслевая аналитика

Пользователи отраслевого решения «Транспорт» в интернет-банке «СберБизнес» получили новые возможности. Теперь в отдельном разделе собрана вся ключевая информация о бизнесе компании: выручка, количество заказчиков и их география, портрет клиента и потенциал сотрудничества с контрагентами. Свои показатели удобно сравнивать с средними показателями компаний, схожих по отрасли, региону регистрации, сегменту бизнеса и выручке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Отраслевое решение Сбербанка для грузоперевозчиков — эффективный онлайн-инструмент для ежедневного управления компанией. Сервис появился в 2022 г., и сегодня его используют уже 160 тыс. организаций. Для клиентов с ОКВЭД 49.4 (грузоперевозки) оно бесплатно.

Решение актуально как для собственников и руководителей бизнеса, так и для сотрудников предприятий. В нем руководитель может передавать водителям заказы и отслеживать их выполнение, проверять контрагентов на благонадежность, формировать первичные документы в один клик по шаблонам.

Сотрудники компании могут комплексно анализировать бизнес (по финансам, заказам, клиентам, водителям и автопарку), видеть расходы по каждой машине (штрафы, обслуживание, парковка, топливо) и контролировать сроки действия страховок и водительских удостоверений.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Расширенная аналитика по себе и рынку в отраслевом решении "Транспорт" — это новые возможности для развития бизнеса. В наших сервисах для самых популярных видов предпринимательской деятельности мы предлагаем клиентам уникальные инструменты для автоматизации производственных процессов, стратегического анализа и принятия управленческих решений».

Сейчас в «СберБизнесе» доступно восемь отраслевых решений: для онлайн-торговли, коммерческой недвижимости, ЖКХ, розничной торговли, транспорта, управления продажами, сферы услуг, кафе и ресторанов. Каждое из них содержит заточенные под конкретную отрасль встроенные сервисы, которые повышают эффективность работы и позволяют управлять бизнесом в режиме одного окна.