Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве

Российский разработчик цифровых систем автоматизации для промышленных предприятий Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») и международная ИТ-компания GlowByte подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении проектов на основе интеллектуального анализа данных с применением технологий искусственного интеллекта.

Компания Ctrl2GO Solutions поможет выстроить и запустить систему сквозного процесса ТОиР на базе собственных продуктов – интеллектуальной системы предиктивной диагностики «Умная Диагностика (SmartDiagnostics)» и системы для управления производственными активами компании SmartEAM. Продукты вендора предназначены для удаленного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозной аналитики технического состояния динамического и статического оборудования с применением инструментов искусственного интеллекта для повышения надежности и с целью риск-ориентированного управления производственными активами, а также обеспечивают ведение базы данных оборудования, планирование и контроль выполнения работ ТОиР с учетом технического состояния оборудования и доступности ресурсов.

«Сегодня переход на отечественные ИТ-продукты и решения становится актуальной задачей для компаний из всех сфер бизнеса. Наращивая партнерский портфель соглашениями с отечественными компаниями, Ctrl2GO Solutions предлагает возможность реализовать проекты построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры с гарантированной надежностью и в утвержденные сроки», – отметил Сергей Носков, коммерческий директор Ctrl2GO Solutions.

«Мы рады получить дополнительные возможности и инструменты для реализации наших проектов и формирования ценностных предложений для заказчиков из промышленного сектора. Партнерство лидеров всегда идет на пользу рынку», – сказал Александр Томилов, исполнительный директор практики аналитики для промышленности и IIoT компании GlowByte.