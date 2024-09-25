CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Исследование «Дзена» и «Грамоты.ру»: ИТ-специалисты и рекламщики более других уверены в своей грамотности

Контентная платформа «Дзен» и портал «Грамота.ру» провели исследование и узнали, в каких сферах больше всего грамотных людей и какие ошибки чаще всего допускают россияне.

Где работают самые грамотные россияне

Более половины (58%) россиян отметили, что знают правила орфографии и пунктуации, но иногда могут допускать ошибки. По мнению респондентов, абсолютной грамотностью обладают 18% из них. Еще четверть (24%) опрошенных рассказали, что плохо знакомы с правилами.

В своей грамотности чаще всего уверены россияне, которые работают в сфере ИТ, торговле, маркетинге и рекламе. Треть ИТ-специалистов, 23% рекламщиков и 11% продажников рассказали, что отлично знают все правила грамматики и пунктуации. Больше других сомневаются в своих познаниях работники сферы FMCG (производство и продажа товаров повседневного спроса) — 75% из них отметили, что плохо знакомы с правилами.

Наиболее распространенный вид ошибок, который допускают опрошенные, — использование лишних букв (например, «дермаНтин», «учаВствовать»). Их часто совершает треть респондентов. На втором месте — неправильное согласование прилагательного с существительным (например, «новая тюль»). Такой вид ошибок совершают 27% россиян.

Среди других частых ошибок –– неправильная расстановка ударений (20%), путаница в написании глаголов с -ться/-тся (17%) и неверный выбор формы глагола (12%) — например, ехай вместо поезжай.

Самой раздражающей россияне считают ошибку, связанную с неверным использованием местоимений (например, ихний вместо их). Такой вариант выбрала треть опрошенных. Неправильная постановка ударений раздражает 27% респондентов. Четверть россиян отметила, что их выводит из себя использование неверных форм глаголов — например, ложить вместо класть.

Как россияне развивают грамотность и насколько она важна

Более половины (51%) опрошенных отметили, что ценят грамотную речь. Еще почти треть (30%) респондентов рассказала, что не обращает внимания на ошибки собеседника. 19% россиян не смогли ответить, насколько для них важно применение правил в речи и на письме.

Большинство респондентов считают, что об интеллектуальных способностях нельзя судить только по грамотной речи. Такой ответ выбрали 35% опрошенных. Для трети она служит явным признаком высокого интеллекта. 16% россиян заявили, что знание правил и умение их применять вообще никак не связаны с умственными способностями.

Треть опрошенных отметила, что читает материалы о русском языке, если им попадаются интересные материалы в СМИ или на контентных платформах. 22% россиян подписаны на тематических авторов, а еще треть целенаправленно не следит за такими публикациями.

40% респондентов повышают грамотность текстов с помощью инструментов автокоррекции вроде режима набора Т9. 16% россиян сохраняют грамотность благодаря чтению художественной или деловой литературы. На уровень грамотности 12% опрошенных сильно влияет рабочая среда. Еще 12% респондентов отметили влияние общения с грамотными людьми.

Для правильной расстановки знаков препинания 15% опрошенных пользуются автокорректорами. Больше трети респондентов ответили, что применяют пунктуационные правила русского языка. 27% россиян руководствуются в расстановке знаков препинания собственными ощущениями, а 12% вовсе их не ставят.

Эксперты «Грамоты» обращают внимание на то, что результаты опроса отражают субъективное мнение пользователей и не могут служить ориентиром для объективной оценки уровня грамотности опрошенных. Тем не менее очевидно, что пунктуация остается сложной для многих зоной русского правописания: меньшинство опрошенных знает правила и использует их на практике, а четверть ставят знаки препинания по наитию или не ставят вовсе.

Как отмечают сотрудники справочной службы портала, большинство ошибок в области пунктуации связано с тем, что пишущие не понимают самого главного: знаки препинания (по словам Чехова) — это «ноты письма». Именно с помощью знаков препинания пишущий способен обозначить интонацию своего высказывания, показать паузы, выделить фрагменты структуры предложения и изменить его смысл. Сравнить хотя бы: «поставить статую золотую, пику держащую» и «поставить статую, золотую пику держащую».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты

SAP 10 лет завышала цены на госзакупках США

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM

Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: