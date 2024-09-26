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Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и IVA Technologies объявляют о заключении стратегического соглашения о партнерстве

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о совместной работе над проектами, которые будут способствовать внедрению решений для оптимизации логистических процессов, повышения эффективности управления транспортом и улучшения клиентского сервиса. Основное внимание будет уделено разработке платформ для автоматизации процессов и интеграции современных технологий в существующие системы.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «Наше соглашение открывает новые горизонты для внедрения отечественных технологий в сфере транспорта и логистики. В ассоциацию входят лучшие представители отрасли, поэтому вместе мы продолжим развитие и интеграцию импортонезависимых технологий в российскую транспортную отрасль. Внедрение безопасных сервисов для корпоративных коммуникаций обеспечивает надежную связь между всеми участниками, защищая данные и синхронизируя действия при любых сценариях. Это способствует улучшению качества обслуживания и интеграции с другими секторами экономики, создавая устойчивую экосистему для транспортных систем».

Полина Давыдова, директор ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика», отметила: «Мы рады закрепить наше сотрудничество с IVA Technologies, которая зарекомендовала себя как ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций. Это соглашение позволит нам подтвердить обоюдную заинтересованность и объединить усилия для создания более эффективной и безопасной транспортной системы в стране».

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